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  • Компани прокомментировал победу «Баварии» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

Компани прокомментировал победу «Баварии» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги гостевого матча с «Селтиком» (2:1) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Хорошая победа, но это только первый матч. «Селтик» не часто проигрывает дома, поэтому мы рады этой победе. Мы также сильны дома и с нетерпением ждем вторника.

Первые минуты были неидеальными, но затем мы дисциплинированно защищались и сохраняли стабильность. Это заслуженная победа, хотим продолжать в том же духе», – сказал Компани.

  • Голы у мюнхенцев забили Майкл Олисе на 45-й минуте и Гарри Кейн на 49-й. У «Селтика» отличился Дайзен Маэда на 79-й.
  • Ответная встреча пройдет 18 февраля.

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Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X

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13.02.2025 09:04
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