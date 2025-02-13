Компани прокомментировал победу «Баварии» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги гостевого матча с «Селтиком» (2:1) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Хорошая победа, но это только первый матч. «Селтик» не часто проигрывает дома, поэтому мы рады этой победе. Мы также сильны дома и с нетерпением ждем вторника.

Первые минуты были неидеальными, но затем мы дисциплинированно защищались и сохраняли стабильность. Это заслуженная победа, хотим продолжать в том же духе», – сказал Компани.