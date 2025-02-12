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Ороз из «Крыльев» назвал любимое пиво

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз поделился впечатлениями от пива «Жигулевское».

– Рассказывали, что физиотерапевт «Крыльев» дал вам попробовать «Жигулевское». Это же не перед тренировкой?

– Ха, нет, конечно! Это было в выходной. Я не пивной парень, хоть и жил в Австрии, могу немного выпить только на праздники с семьей, и то мы предпочитаем ракию. Но я попробовал и мне «Жигулевское» понравилось. Отличное пиво, одно из лучших, что я пробовал. Мне не нравятся «Хайнекен» и «Корона». А вот «Жигулевское» – что надо.

– Зенитовец Глушенков сказал, что два пива после матча для восстановления лучше колы. Какие традиции в Австрии и Нидерландах?

– Я тоже, слышал, что одно пиво после игры – это хорошо. Еще лучше – безалкогольное. Но сам никогда не пробовал. После матчей я обычно еле жив, просто сижу и расслабляюсь. В Нидерландах и Австрии кто-то пил, кто-то нет.

В Нидерландах старички любили пивко после игр, а Австрии я играл в основном на молодежном уровне, там после матчей давали салат. Даже не пиццу, не пиво – салат. В системе «Ред Булла» все было очень строго и серьезно. Там у всех все было расписано – и распорядок, и питание.

  • Ороз в России с лета.
  • В сезоне РПЛ у Доминика 4 матча, 2 гола.
  • 24-летний австриец стоит 600 тысяч евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (1)
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Mirak92
1739367823
А я не лжепатриот. Мне блювотный жигуль в глотку не лезет .
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