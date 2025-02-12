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  • Тренер «Химок» Артига планирует пожаловаться на клуб в ФИФА

Тренер «Химок» Артига планирует пожаловаться на клуб в ФИФА

У «Химок» финансовые трудности. Есть задержки по зарплате.

«В команде все недовольны из-за ситуации с долгами, в последний раз деньги перечислялись за первую половину ноября. С тех пор футболисты слышат только обещания, что задолженность будет закрыта. Некоторые иностранцы могут покинуть «Химки» зимой, предложения есть, сидеть без денег в их планы не входит.

К примеру, Мехия и Франк Артига из-за долгов планируют написать заявления в ФИФА. При этом в команде рассчитывают, что обозначившаяся в публичном поле проблема позволит в скором времени закрыть вопрос долгов», – сообщил источник.

  • Куратор клуба Туфан Садыгов – фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
  • Предприниматель отпущен под залог.
  • «Химки» находятся на сборе в Турции.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (7)
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acor94
1739353138
Расформировать, нужны новые команды из регионов, а не Москвы, например из Питера.
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Интерес
1739361441
Младший Садыгов получает? Получает! Какие ,нахрен,жалобы в УЕФА!!!
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