Тренер «Химок» Артига планирует пожаловаться на клуб в ФИФА

У «Химок» финансовые трудности. Есть задержки по зарплате.
«В команде все недовольны из-за ситуации с долгами, в последний раз деньги перечислялись за первую половину ноября. С тех пор футболисты слышат только обещания, что задолженность будет закрыта. Некоторые иностранцы могут покинуть «Химки» зимой, предложения есть, сидеть без денег в их планы не входит.
К примеру, Мехия и Франк Артига из-за долгов планируют написать заявления в ФИФА. При этом в команде рассчитывают, что обозначившаяся в публичном поле проблема позволит в скором времени закрыть вопрос долгов», – сообщил источник.
- Куратор клуба Туфан Садыгов – фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
- Предприниматель отпущен под залог.
- «Химки» находятся на сборе в Турции.