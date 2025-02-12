«Серега, ну как так?»: Сперцян – об ошибке Песьякова, помешавшей «Краснодару» стать чемпионом

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян вспомнил эмоции от упущенного в мае чемпионства.
– Когда пришли в раздевалку после «Динамо», смотрели голы «Зенита»?
– Да. Мы прямо в раздевалке посмотрели, потому что долго оттуда не выходили. Сначала нам врачи рассказали, а потом мы сами посмотрели.
– О чeм думал, когда увидел ошибку Песьякова?
– Мы с ребятами были в шоке, подумал: «Серeга, ну как так?». Но, опять-таки, не из-за него мы не стали чемпионами.
- Выступая за «Ростов», Песьяков допустил ошибку, позволил «Зениту» забить. В итоге петербуржцы оформили 6-е чемпионство подряд.
- «Зенит» и «Краснодар» сейчас делят лидерство.
- «Спартак» отстает на 2 очка.