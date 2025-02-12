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  • «Серега, ну как так?»: Сперцян – об ошибке Песьякова, помешавшей «Краснодару» стать чемпионом

«Серега, ну как так?»: Сперцян – об ошибке Песьякова, помешавшей «Краснодару» стать чемпионом

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян вспомнил эмоции от упущенного в мае чемпионства.

– Когда пришли в раздевалку после «Динамо», смотрели голы «Зенита»?

– Да. Мы прямо в раздевалке посмотрели, потому что долго оттуда не выходили. Сначала нам врачи рассказали, а потом мы сами посмотрели.

– О чeм думал, когда увидел ошибку Песьякова?

– Мы с ребятами были в шоке, подумал: «Серeга, ну как так?». Но, опять-таки, не из-за него мы не стали чемпионами.

  • Выступая за «Ростов», Песьяков допустил ошибку, позволил «Зениту» забить. В итоге петербуржцы оформили 6-е чемпионство подряд.
  • «Зенит» и «Краснодар» сейчас делят лидерство.
  • «Спартак» отстает на 2 очка.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (3)
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SLADE2019
1739348628
Раньше из-за его косяков своя команда (Спартак) чемпионом не становилась, теперь, из-за его же косяков чужие команды в пролете. Вот такой он это писюков.
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Мордаванин
1739351841
эу ..не серёга а сергей -джан русскоподданый между прочим а недармоед с горы арарут) где родилис тами срут(
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Азбука
1739355256
Посмотрел эпизод ещё раз. Удар был очень сильный и с хорошей подкруткой. Действия вратаря не выглядят ошибкой, а скорее несчастным случаем. Будь мяч меньше закручен и длины ворот могло бы не хватить. Тут больше мастерства Артура в пробитие по воротам и недоработка в обороне, когда дали сместиться игроку с фланга к центру, а потом пробить.
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