«Серега, ну как так?»: Сперцян – об ошибке Песьякова, помешавшей «Краснодару» стать чемпионом

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян вспомнил эмоции от упущенного в мае чемпионства.

– Когда пришли в раздевалку после «Динамо», смотрели голы «Зенита»?

– Да. Мы прямо в раздевалке посмотрели, потому что долго оттуда не выходили. Сначала нам врачи рассказали, а потом мы сами посмотрели.

– О чeм думал, когда увидел ошибку Песьякова?

– Мы с ребятами были в шоке, подумал: «Серeга, ну как так?». Но, опять-таки, не из-за него мы не стали чемпионами.