ЦСКА отчитался о состоянии Глебова, у которого было подозрение на перелом лодыжки

ЦСКА опубликовал заявление о состоянии здоровья вингера Кирилла Глебова.
- Сообщалось, что у игрока армейцев подозрение на перелом лодыжки.
- Он не мог самостоятельно передвигаться после получения травмы.
«Кирилл Глебов избежал серьезного повреждения.
Наш футболист сегодня был повторно осмотрен в Москве: ему провели весь комплекс необходимых исследований, по результатам которых были исключены переломы костей стопы и голени, а также повреждение ахиллова сухожилия.
В течение ближайших нескольких дней Кирилл пройдет курс стартовой терапии, направленной на устранение отека и воспаления, а после его окончания уже будет определен срок лечения», – говорится в пресс-релизе ЦСКА.