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  • ЦСКА отчитался о состоянии Глебова, у которого было подозрение на перелом лодыжки

ЦСКА отчитался о состоянии Глебова, у которого было подозрение на перелом лодыжки

ЦСКА опубликовал заявление о состоянии здоровья вингера Кирилла Глебова.

  • Сообщалось, что у игрока армейцев подозрение на перелом лодыжки.
  • Он не мог самостоятельно передвигаться после получения травмы.

«Кирилл Глебов избежал серьезного повреждения.

Наш футболист сегодня был повторно осмотрен в Москве: ему провели весь комплекс необходимых исследований, по результатам которых были исключены переломы костей стопы и голени, а также повреждение ахиллова сухожилия.

В течение ближайших нескольких дней Кирилл пройдет курс стартовой терапии, направленной на устранение отека и воспаления, а после его окончания уже будет определен срок лечения», – говорится в пресс-релизе ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА

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