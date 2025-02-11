Губерниев оценил трансферную кампанию «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал активность «Спартака» на зимнем трансферном рынке.
«Нам нужен сильный «Спартак», который будет конкурировать с «Зенитом». Нам нужен «Спартак», который будет бороться за чемпионство, это в интересах российского футбола.
Но я б не сбрасывал со счетов «Локомотив», «Динамо», «Краснодар», уверен, что борьба во второй части чемпионата будет интересной.
Поэтому все эти дорогущие покупки будут ложкой к обеду, можно даже за «красно‑белых» порадоваться, «Спартак» на правильном пути. Главное, чтобы эти деньги не растаяли», – сказал Губерниев.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
- Они на 2 очка отстают от лидирующих «Зенита» и «Краснодара».
- Клуб уже купил вратаря Илью Помазуна (1,2 млн евро), нападающего Ливая Гарсию (20 млн евро + бонусы) и вингера Пабло Солари (10+2 млн евро).
- Теперь москвичи работают над подписанием полузащитника. Трансфер Ивана Илича из «Торино» сорвался, новая цель – Жедсон Фернандеш («Бешикташ»).