Губерниев оценил трансферную кампанию «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал активность «Спартака» на зимнем трансферном рынке.

«Нам нужен сильный «Спартак», который будет конкурировать с «Зенитом». Нам нужен «Спартак», который будет бороться за чемпионство, это в интересах российского футбола.

Но я б не сбрасывал со счетов «Локомотив», «Динамо», «Краснодар», уверен, что борьба во второй части чемпионата будет интересной.

Поэтому все эти дорогущие покупки будут ложкой к обеду, можно даже за «красно‑белых» порадоваться, «Спартак» на правильном пути. Главное, чтобы эти деньги не растаяли», – сказал Губерниев.