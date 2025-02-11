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  • Канчельскис: «Менеджмент «Зенита» работает очень хорошо, а в «Спартаке» играют в стрелочников»

Канчельскис: «Менеджмент «Зенита» работает очень хорошо, а в «Спартаке» играют в стрелочников»

Андрей Канчельскис считает, что руководство в «Зените» эффективнее, чем в «Спартаке».

«Менеджмент «Зенита» работает очень хорошо. Иногда у него бывают промахи, но их очень мало.

А «Спартак» промахивается с трансферами через раз. Надо понимать, чего хотят «красно-белые». Вокруг них всегда много шума, но кто сейчас отвечает за «Спартак»?

Кто состоит в составе директоров? Это кто-нибудь знает? Я не знаю. Мы знаем только тренеров и спортивных директоров.

И каждый раз в конце сезона руководители «Спартака» играют в стрелочников. Начинается – это не я, это он. И так происходит каждый раз, когда команда не занимает первое место. То есть уже очень давно», – сказал Канчельскис.

  • «Зенит» становился чемпионом 6 раз подряд – с 2019 года.
  • «Спартак» не выигрывает РПЛ с сезона-2016/17.

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Источник: Metaratings

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Комментарии (13)
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7:1
1739284744
хряки всё объедки за зенитом подбирают. не умеют работать на трансферном рынке совершенно. кем бы не интересовался зенит - хрюканы тут же суют рылы. эраковича пытались увести, когда зенит вёл его год. илич. фернандеш. тринидадский зулус гарсия. даже барко. всё это первым нашёл зенит. позор рылам)
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7:1
1739284772
объедки, ОБЪЕДКИ! гы-гы! стыдно за тарасятник) ничё сами не умеют, прав канчельскис)
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ziborock
1739284932
"Менеджмент" Стаса Михайлова работает лучше чем "менеджмент" Канчельскиса!)))
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Krics
1739285077
Позор российской футбола,сокращает служащих,не платит дивиденды акционерам,но хотелки Миллера и Медведева,надо ублажать,в болото даже за бабло не хотят идти,ихмо
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serhio80
1739286175
Иксперд сказал своё веское слово)
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Artemka444
1739286884
Да спартачи днищенские
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timon2401
1739288237
видимо совсем зп не хватает данному персонажу в Динамо Брянск, раз при каждом удобном случае на угоду газпромовским товарищам деферамбы поёт)) нет нет да подкинут соточку на опохмел
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andr45
1739288795
КЛАССНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ «ZENITE» Коваленко и Чистяков все 18 игр или 1620 минут просидели на лавке) Васильев два раза выходил на замены и сыграл аж целых ПЯТЬ минут) Горшков выходил только на замену 7 раз, сыграв 180 минут) Родригао 1 раз выходил в стартовом составе, 1 раз на замену. Сыграл 70 минут) Соболев выходил 4 раза в старте, 7 раз на замену и 4 раза его меняли. На полянке был 393 минуты) Алип 7 раз выходил в старте, 5 раз на замену, и два раз его меняли. Провел на полянке 814 минут) Педро, 9 раз выходил в старте и 8 раз его меняли. 9 раз выходиол на замену. Всего 759 минут.
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ivany4
1739289909
Ну ты бы не выставлял себя полным дураком! Кто тебе мешает читать и знать и состав клуба, и тренерский штаб, и совет клуба. Забыл, ты ж по-русски не читаешь.)) Кто не работает, тот не ошибается. Но самое главное, кто и как учится на ошибках. Судя по зимним трансферам, Спартак покупает точечно, выборочно и под поставленные задачи. Ну а сбг как сороки(бакланы) хватают все что блестит. А развернув блестящую обертку - получают пустышку, или в лучшем случае "факира на час".))
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Спартачище
1739291894
Жалко многих бывших игрунов В отчаянии приходится вылизывать болотное очко чтобы к кормушке допустили хоть на чуть
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