Канчельскис: «Менеджмент «Зенита» работает очень хорошо, а в «Спартаке» играют в стрелочников»

Андрей Канчельскис считает, что руководство в «Зените» эффективнее, чем в «Спартаке».

«Менеджмент «Зенита» работает очень хорошо. Иногда у него бывают промахи, но их очень мало.

А «Спартак» промахивается с трансферами через раз. Надо понимать, чего хотят «красно-белые». Вокруг них всегда много шума, но кто сейчас отвечает за «Спартак»?

Кто состоит в составе директоров? Это кто-нибудь знает? Я не знаю. Мы знаем только тренеров и спортивных директоров.

И каждый раз в конце сезона руководители «Спартака» играют в стрелочников. Начинается – это не я, это он. И так происходит каждый раз, когда команда не занимает первое место. То есть уже очень давно», – сказал Канчельскис.