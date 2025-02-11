Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Лунев: «Когда перешел в «Зенит», раздал все долги, закрыл кредиты и купил квартиру»

Лунев: «Когда перешел в «Зенит», раздал все долги, закрыл кредиты и купил квартиру»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев рассказал, как трансфер в «Зенит» в конце 2016 года радикально поправил его финансовое положение.

  • Петербургский клуб выкупил голкипера у «Уфы» за 3,5 миллиона евро.
  • Лунев провел в «Зените» 4,5 сезона, после чего ушел в «Байер» в качестве свободного агента.

– В «Зените» тебе явно дали хорошую зарплату. Что смог себе позволить, чего не мог раньше?

– Как только перешел в «Зенит», раздал долги и закрыл все кредиты. А с подъемных купил квартиру в Питере. До сих пор там живем, когда приезжаем.

Новости по теме
Лунев хотел вместо «Зенита» перейти в другой клуб РПЛ в 2016 году
Лунев назвал две самые обидные ошибки в карьере
Лунев пояснил высказывание о том, что ему «насрать» на Зарему 8
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:44
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мордаванин
1739282530
потомвыкупил почку и уехал в бундслигу)
Ответить
DMитрий
1739284303
Лунев: «Когда перешел в «Зенит», раздал все долги, закрыл кредиты и купил квартиру», а потом прекратил играть.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1739284604
Было бы смешно, если бы набрал кредитов и понабрал долгов. Гыгыгы
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 