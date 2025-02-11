Лунев: «Когда перешел в «Зенит», раздал все долги, закрыл кредиты и купил квартиру»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев рассказал, как трансфер в «Зенит» в конце 2016 года радикально поправил его финансовое положение.

Петербургский клуб выкупил голкипера у «Уфы» за 3,5 миллиона евро.

Лунев провел в «Зените» 4,5 сезона, после чего ушел в «Байер» в качестве свободного агента.

– В «Зените» тебе явно дали хорошую зарплату. Что смог себе позволить, чего не мог раньше?

– Как только перешел в «Зенит», раздал долги и закрыл все кредиты. А с подъемных купил квартиру в Питере. До сих пор там живем, когда приезжаем.