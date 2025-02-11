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Лунев назвал две самые обидные ошибки в карьере

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев рассказал, как относится к индивидуальным голевым ошибкам.

– Когда после матча с «Ростовом» тебя спросили – извинился ли перед командой за ошибку – ты удивился: «Я? А должен был?». Никогда не извиняешься после ошибок?

– Извиняюсь, но только если ошибка явно моя. Гол с «Ростовом» случился, потому что мы с Бальбуэной друг друга недопоняли. Он дернулся открываться под левую ногу, а я дал ему под правую.

После матча мы обсудили этот эпизод, но никто не извинялся. Постараемся больше не допускать таких ошибок.

– А ты вообще сильно рефлексируешь из-за ошибок?

– С возрастом стал спокойнее. Нужно просто принять, что прошлое никак не исправить. Ошибся – смирись и сделай все, чтобы этого больше не повторилось.

Но раньше я не был настолько мудр – самокопание после неудачного матча могло занимать 3-4 дня. Чтобы успокоиться, мне нужно было провести серию хороших игр. Если не получалось – продолжал себя грызть.

В третьем сезоне за «Зенит» как раз и начались эти американские горки – одна игра хорошая, одна плохая, две игры хорошие, потом еще плохая. Максимально нестабильный отрезок, каша.

– Помнишь самую обидную ошибку?

Гол Смолова и второй гол Миранчука в Суперкубке против «Локомотива». То поражение полностью на моей совести.

  • 33-летний Лунев вернулся в РПЛ в 2024 году после 3 сезонов в «Байере» и «Карабахе».
  • В этом сезоне голкипер пропустил 17 голов в 16 матчах.

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Источник: Sport24

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