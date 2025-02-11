Ловчев объяснил, почему «Спартак» стал усиливаться зимой

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что красно‑белые были вынуждены покупать зимой новых игроков, чтобы конкурировать с «Зенитом».
«В последнее время «Спартак» очень серьезно работает на трансферном рынке. «Зенит» заставил их усиливаться. Петербуржцы делают дорогие трансферы, у них хорошие связи с латиноамериканским рынком. «Спартак» понимает, что тратить денежки надо», – сказал Ловчев.
- «Зенит» объявил о переходе из «Ботафого» полузащитника Луиса Энрике.
- «Спартак» зимой подписал нападающего Ливая Гарсию и вратаря Илью Помазуна. По данным «Чемпионата», в команду также перешел полузащитник Пабло Солари.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. «Спартак» идет 3-м с 37 баллами. Лидирует «Краснодар», который опережает петербуржцев по результату личной встречи.