Ловчев объяснил, почему «Спартак» стал усиливаться зимой

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что красно‑белые были вынуждены покупать зимой новых игроков, чтобы конкурировать с «Зенитом».

«В последнее время «Спартак» очень серьезно работает на трансферном рынке. «Зенит» заставил их усиливаться. Петербуржцы делают дорогие трансферы, у них хорошие связи с латиноамериканским рынком. «Спартак» понимает, что тратить денежки надо», – сказал Ловчев.