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Ловчев объяснил, почему «Спартак» стал усиливаться зимой

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что красно‑белые были вынуждены покупать зимой новых игроков, чтобы конкурировать с «Зенитом».

«В последнее время «Спартак» очень серьезно работает на трансферном рынке. «Зенит» заставил их усиливаться. Петербуржцы делают дорогие трансферы, у них хорошие связи с латиноамериканским рынком. «Спартак» понимает, что тратить денежки надо», – сказал Ловчев.

  • «Зенит» объявил о переходе из «Ботафого» полузащитника Луиса Энрике.
  • «Спартак» зимой подписал нападающего Ливая Гарсию и вратаря Илью Помазуна. По данным «Чемпионата», в команду также перешел полузащитник Пабло Солари.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. «Спартак» идет 3-м с 37 баллами. Лидирует «Краснодар», который опережает петербуржцев по результату личной встречи.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (1)
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Цугундeр
1739266940
)) "Надежды хр.юношеи питают.. Отраду старцам подают.." неточная цитата из «Оды на восшествие на всероссийский престол..")
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