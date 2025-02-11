Анчелотти прокомментировал реакцию Винисиуса на невручение «Золотого мяча»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что вингер команды Винисиус хорошо справился с тем, что не получил «Золотой мяч» в 2024 году.

«Винисиус проводит очень хороший сезон. Он уже забил 17 голов [во всех турнирах] и сделал много результативных передач, несмотря на две травмы. Они выбивали его из ритма.

Я считаю, что он хорошо справился с тем, что не получил «Золотой мяч». Никаких проблем в этом плане не вижу. Даже если сейчас он готов не на 100%, то близко к тому. Он показал себя в дерби, во втором тайме наводил ужас на левом фланге. Вини мотивирован и хочет играть», – сказал Анчелотти.