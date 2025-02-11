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  • Анчелотти прокомментировал реакцию Винисиуса на невручение «Золотого мяча»

Анчелотти прокомментировал реакцию Винисиуса на невручение «Золотого мяча»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что вингер команды Винисиус хорошо справился с тем, что не получил «Золотой мяч» в 2024 году.

«Винисиус проводит очень хороший сезон. Он уже забил 17 голов [во всех турнирах] и сделал много результативных передач, несмотря на две травмы. Они выбивали его из ритма.

Я считаю, что он хорошо справился с тем, что не получил «Золотой мяч». Никаких проблем в этом плане не вижу. Даже если сейчас он готов не на 100%, то близко к тому. Он показал себя в дерби, во втором тайме наводил ужас на левом фланге. Вини мотивирован и хочет играть», – сказал Анчелотти.

  • Винисиус занял второе место в голосовании на «Золотой мяч», уступив хавбеку «Манчестер Сити» Родри.
  • 24-летний футболист провел в этом сезоне 29 матчей за «Реал», забил 16 голов, отдал 10 передач.

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Источник: Marca

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