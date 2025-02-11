Лунев оценил идею провести товарищеский матч сборных России и Медиалиги

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев считает, что сборная Медиалиги недостойна играть против национальной команды России.

«Медиафутбол – не профессиональный спорт. Почему никто не спрашивает о товарняке с нашей молодежкой? Или со сборной легионеров РПЛ? Такие вопросы я бы еще понял. Но сборная Медиалиги… Давайте еще сыграем со сборной медработников или ДПСников.

Я понимаю, что к Медиалиге есть интерес, у них большая аудитория. Но пусть играют с себе подобными. Найдите медийные команды за границей и развлекайтесь», – сказал Лунев.