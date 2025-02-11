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  • Лунев оценил идею провести товарищеский матч сборных России и Медиалиги

Лунев оценил идею провести товарищеский матч сборных России и Медиалиги

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев считает, что сборная Медиалиги недостойна играть против национальной команды России.

«Медиафутбол – не профессиональный спорт. Почему никто не спрашивает о товарняке с нашей молодежкой? Или со сборной легионеров РПЛ? Такие вопросы я бы еще понял. Но сборная Медиалиги… Давайте еще сыграем со сборной медработников или ДПСников.

Я понимаю, что к Медиалиге есть интерес, у них большая аудитория. Но пусть играют с себе подобными. Найдите медийные команды за границей и развлекайтесь», – сказал Лунев.

  • 33-летний голкипер провел 8 матчей за национальную команду.
  • Сборная России отстранена от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.

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Источник: Sport24

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