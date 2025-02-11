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  • Футболистка «Барселоны» заявила о необоснованности обвинений в касании промежности соперницы во время матча

Футболистка «Барселоны» заявила о необоснованности обвинений в касании промежности соперницы во время матча

Защитница «Барселоны» Леон прокомментировала обвинения в том, что она коснулась промежности футболистки «Эспаньола» Даниэлы Каракас во время матча.

«Я ни в коем случае не нарушала и не собиралась нарушать личное пространство своей коллеги Даниэлы Каракас. Как видно на снимках, это была часть игрового действия, в ходе которого она намеренно дотрагивается до меня, а я касаюсь ее ноги, говоря в ответ на контакт: «Что с тобой?»

Никакого контакта с ее интимными местами нет, и уж точно нет никакого намерения их касаться. Я настаиваю, это была просто часть игры, которая не заслуживает того значения, которое ей придают.

Мысль о том, чтобы прикоснуться к интимным местам коллеги, никогда не придет мне в голову, это противоречит моим принципам, и я никогда бы так не поступила.

Я осуждаю преследования, которым Даниэла, судя по всему, подвергается в социальных сетях, и которые не имеют ко мне никакого отношения. Выражаю ей свою самую искреннюю поддержку.

Вокруг моего имени поднялся шум и появились обвинения, направленные исключительно на то, чтобы нанести ущерб моему имиджу и принципам с помощью распространения манипулятивных новостей.

Я глубоко расстроена и разочарована и поэтому оставляю за собой право подать в суд на любого, кто может попытаться воспользоваться этим чисто футбольным инцидентом, чтобы причинить мне ущерб и продолжить распространять необоснованные обвинения», – заявила Леон.

  • Ранее «Эспаньол» пожаловался на то, что во время дерби Леон нарушила личное пространство Даниэлы Каракас.
  • 29-летняя Леон играет за «Барселону» с 2017 года.

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Источник: официальный сайт «Барселоны»

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Комментарии (1)
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Каратель помойников
1739254367
Какая душераздирающая футбольная история)))
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