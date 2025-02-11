Анчелотти оценил отказ «Реала» от участия в церемонии «Золотого мяча»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение клуба бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча» в 2024 году.
– Был ли бойкот церемонии «Золотого мяча» плохим решением?
– Я так не думаю. Мы не захотели в ней участвовать, потому что считали, что Винисиус должен был выиграть «Золотой мяч». Это не значит, что мы не уважаем Родри, но мы считаем, что он должен был выиграть в 2023 году, а не в 2024-м.
- Вингер «Реала» Винисиус занял второе место в голосовании, уступив хавбеку «Манчестер Сити» Родри.
- В 2023 году «Золотой мяч» получил Лионель Месси.