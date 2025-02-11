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  • Анчелотти оценил отказ «Реала» от участия в церемонии «Золотого мяча»

Анчелотти оценил отказ «Реала» от участия в церемонии «Золотого мяча»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение клуба бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча» в 2024 году.

– Был ли бойкот церемонии «Золотого мяча» плохим решением?

– Я так не думаю. Мы не захотели в ней участвовать, потому что считали, что Винисиус должен был выиграть «Золотой мяч». Это не значит, что мы не уважаем Родри, но мы считаем, что он должен был выиграть в 2023 году, а не в 2024-м.

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Источник: Marca

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Комментарии (1)
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Можно подумать,что кто-то вспомнит этот делаешь в будущем. Не стали участвовать и х.у.й с вами.
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