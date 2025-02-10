В Саудовской Аравии готовы удвоить зарплату Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти интересен саудовским клубам.

Возможное приглашение итальянца рассматривается в качестве инструмента роста местного футбола к ЧМ-2034.

В Саудовской Аравии готовы платить Анчелотти 20 миллионов евро в год, сейчас его зарплата – 11 миллионов.