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В Саудовской Аравии готовы удвоить зарплату Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти интересен саудовским клубам.

Возможное приглашение итальянца рассматривается в качестве инструмента роста местного футбола к ЧМ-2034.

В Саудовской Аравии готовы платить Анчелотти 20 миллионов евро в год, сейчас его зарплата – 11 миллионов.

  • Контракт тренера с «Реалом» действует до 2026 года.
  • Его могут уволить по окончании сезона, если команда не выиграет Примеру или Лигу чемпионов.
  • У Анчелотти также есть предложение от сборной Бразилии. Они ждут его ответ до мая.

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Источник: Ok Diario

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10.02.2025 23:23
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Комментарии (3)
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7:1
1739223521
мне кажется, он после реала вообще уйдёт в длительный отпуск, как зидан. и будет ждать клуб с амбициями, ведь это тренер под ЛЧ, лучше не сыскать. иными словами, будет ждать, когда погонят гвардиолу. а потом когда-нибудь займёт место переса.
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pamatnoyser
1739225682
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 12 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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БАЗАРА НЕТ
1739244907
Саудиты офигели от денег
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