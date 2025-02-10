В Саудовской Аравии готовы удвоить зарплату Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти интересен саудовским клубам.
Возможное приглашение итальянца рассматривается в качестве инструмента роста местного футбола к ЧМ-2034.
В Саудовской Аравии готовы платить Анчелотти 20 миллионов евро в год, сейчас его зарплата – 11 миллионов.
- Контракт тренера с «Реалом» действует до 2026 года.
- Его могут уволить по окончании сезона, если команда не выиграет Примеру или Лигу чемпионов.
- У Анчелотти также есть предложение от сборной Бразилии. Они ждут его ответ до мая.