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  • Мостовой одним словом описал трансферную кампанию «Спартака»

Мостовой одним словом описал трансферную кампанию «Спартака»

Александр Мостовой оценил траты «Спартака» на новичков в зимнее трансферное окно.

  • Клуб уже купил вратаря Илью Помазуна (1,2 млн евро) и нападающего Ливая Гарсию (20 млн евро + бонусы).
  • Также спартаковцы близки к приобретению вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари за 12 млн евро, включая бонусы.
  • Трансфер полузащитника Ивана Илича из «Торино» за 20 млн евро сорвался.

«Пугают ли траты «Спартака»? А с чего они должны кого-то пугать, просто кто-то на этом зарабатывает.

Понятно, что в отсутствии еврокубков тратить такие деньги – безумие, но клуб хочет стать чемпионом.

Поэтому давайте посмотрим, что из этого получится. Главное, чтобы все новички адаптировались, и хотели помогать «Спартаку», – сказал Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (9)
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VPERDIV SPARTAK
1739194081
Экскременты выдает спартак)) а что они ещё потешные могут выдавать ) миллиард потратили и посмотрят))
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Цугундeр
1739195333
Это не безумие ,а бешенство свино.матки.)
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zigbert
1739201088
Надо что то делать для достижения результата. Никто об этом не вспомнит если Спартак улучшит свою игру и результат.
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