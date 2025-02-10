Мостовой одним словом описал трансферную кампанию «Спартака»

Александр Мостовой оценил траты «Спартака» на новичков в зимнее трансферное окно.

Клуб уже купил вратаря Илью Помазуна (1,2 млн евро) и нападающего Ливая Гарсию (20 млн евро + бонусы).

Также спартаковцы близки к приобретению вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари за 12 млн евро, включая бонусы.

Трансфер полузащитника Ивана Илича из «Торино» за 20 млн евро сорвался.

«Пугают ли траты «Спартака»? А с чего они должны кого-то пугать, просто кто-то на этом зарабатывает.

Понятно, что в отсутствии еврокубков тратить такие деньги – безумие, но клуб хочет стать чемпионом.

Поэтому давайте посмотрим, что из этого получится. Главное, чтобы все новички адаптировались, и хотели помогать «Спартаку», – сказал Мостовой.