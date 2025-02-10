Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Жена Смолова: «Мой круг общения сильно изменился, когда я бросила пить»

Жена Смолова: «Мой круг общения сильно изменился, когда я бросила пить»

Карина Истомина, супруга нападающего «Краснодара» Федора Смолова, рассказала, как изменились ее социальные связи после рождения ребенка.

«У меня всегда были близкие друзья, с которыми я проводила много времени. С возрастом именно физического общения становилось меньше.

Мы взрослели, работы становилось больше, и встречи нужно было планировать заранее, а не как раньше: написала или мимо проходила, и вот вы уже сидите на лавке, что-то обсуждаете.

Сильно изменился мой круг общения, когда я бросила пить. У меня было куча друзей-тусовщиков, но они сразу исчезли. Из-за этого я вообще не переживала, потому что это были те, с кем мне вообще не по пути и в трезвом состоянии я бы не стала с ними общаться.

Но как же сильно изменилось мое общение с людьми после рождения ребенка. Я понимаю, почему многие проживают кризис потери социальных связей. Их почти не остается, потому что у тебя просто нет сил их поддерживать. Семья и ребенок забирают весь ресурс.

Иногда я думаю, а почему я не хочу ни с кем видеться? Так я весь день разговариваю, объясняю, читаю или играю с Лорой. Плюс работа и микроменеджмент семьи.

Мы с Федей много общаемся, и он закрывает мою большую потребность в коммуникации. Что-то произошло, мы сразу это обсуждаем, и необходимость рассказать это кому-то еще пропадает.

И Федя умеет валидировать [способность сопереживать чувствам] и поддерживать, поэтому если мне плохо, то в первую очередь я иду к нему. Еще он дает хорошие советы.

Теперь из хорошего друга, который всегда поддержит, вникнет в проблему и постарается помочь ее решить, я превратилась в приятельницу. Я переписываюсь со своими подругами по вечерам, когда наши дети уснули, но диалог не долгий, потому что он прерывается либо на сон, либо на плач ребенка.

Не прошу от подруг какого-то включения в свою жизнь, потому что у них свои семьи и дети и они так же в *** [удивлены], как и я. Конечно, если нужна будет какая-то серьезная помощь, то мы друг другу поможем, но регулярного общения ни у кого из нас нет.

Переживаю ли я из-за этого? К 30 годам поняла, что я – интроверт и от большого количества общения выдыхаюсь.

В Дубае у меня появляются приятельницы. Прикольно знакомиться с новыми людьми. Вы еще на расстоянии и просто наслаждаетесь общением друг с другом. И не в переписке, а за кофе на час в пару недель.

Меня такой формат очень устраивает. Это помогает проветрить мозги, но идти в более глубокие отношения мне сейчас сложно», – написала Истомина в своем телеграм-канале.

  • Смолов вернулся в «Краснодар» летом.
  • Он в браке с Истоминой с позапрошлого года.
  • У пары есть дочь, родившаяся 15 ноября 2023 года.

Новости по теме
Жена Смолова поздравила Федора с 35-летием на английском языке 1
Смолов поделился мыслями о завершении карьеры 9
Акинфеев составил сборную из игроков по их качествам: в ней есть ленивый, тусовщик, транжира и переоцененный 16
Источник: телеграм-канал Карины Истоминой

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:33
Рекомендуем
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
The only one
1739192152
алкоголики, наркоманы, бандиты... это футбольный или криминальный сайт?
Ответить
Max-Min-vkontakte
1739192577
какая ж она убогая, бл... Как же им тяжело от обычной, нормальной жизни, что они вakye
Ответить
alex1951
1739192969
Правильно ,пацаны,замечечо....Но это ,,заслуга ,, не её ,а Бомбы... Так и текст её сильно отредактирован...никогда не поверю,что такие ,,дубайские пустышки,, могли бы столь чётко выразить свои думки..... А насчет ,,пить,, полная Х.......Я. В русском языке давно утвердилось понятие ,как то ,,пить,, и ,,выпить,, Бросила пить? Так не дай себе в Дубаях засохнуть....от жажды скочуришься..... Короче ,учи русский,девица))))
Ответить
Spartak_forv@
1739194656
Валидировать...ммм,сразу запахло вот этими вот курсами личностного роста,практиками успешного человека. Федька-валидатор)
Ответить
Цугундeр
1739195555
Всем всплакнуть и обоссаться? Чё за ЖиЖа ,бомба?(
Ответить
шахта Заполярная
1739195784
Мой круг изменился, теперь там больше "белочки"
Ответить
serhio80
1739196720
Мне вот другое интересно) какой чудак из редакции бомбы подписан на бабские скот сети и тащит сюда сиськи, письки и писда страдания?)))
Ответить
andr45
1739199531
«микроменеджмент семьи» «закрывает мою большую потребность в коммуникации. «умеет валидировать» Однако, какой высокий стиль! Интересно, эта глупышка знает, что такое, например, микроменеджмент?) Если знает, то так и надо писать — Федя ПОДКАБЛУЧНИК))) СПРАВОЧНО Микроменеджмент — это стиль управления, при котором руководитель контролирует все действия подчинённых, лишая их права инициативы.
Ответить
Plyash
1739201478
Запомни,дура - водка это волшебный напиток,вкус всегда один,а приключения разные... Да уж,"повезло Смолову."
Ответить
Интерес
1739202760
Есть! Рекорд Рабинера по многословию побит!
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 