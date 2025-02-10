Жена Смолова: «Мой круг общения сильно изменился, когда я бросила пить»

Карина Истомина, супруга нападающего «Краснодара» Федора Смолова, рассказала, как изменились ее социальные связи после рождения ребенка.

«У меня всегда были близкие друзья, с которыми я проводила много времени. С возрастом именно физического общения становилось меньше.

Мы взрослели, работы становилось больше, и встречи нужно было планировать заранее, а не как раньше: написала или мимо проходила, и вот вы уже сидите на лавке, что-то обсуждаете.

Сильно изменился мой круг общения, когда я бросила пить. У меня было куча друзей-тусовщиков, но они сразу исчезли. Из-за этого я вообще не переживала, потому что это были те, с кем мне вообще не по пути и в трезвом состоянии я бы не стала с ними общаться.

Но как же сильно изменилось мое общение с людьми после рождения ребенка. Я понимаю, почему многие проживают кризис потери социальных связей. Их почти не остается, потому что у тебя просто нет сил их поддерживать. Семья и ребенок забирают весь ресурс.

Иногда я думаю, а почему я не хочу ни с кем видеться? Так я весь день разговариваю, объясняю, читаю или играю с Лорой. Плюс работа и микроменеджмент семьи.

Мы с Федей много общаемся, и он закрывает мою большую потребность в коммуникации. Что-то произошло, мы сразу это обсуждаем, и необходимость рассказать это кому-то еще пропадает.

И Федя умеет валидировать [способность сопереживать чувствам] и поддерживать, поэтому если мне плохо, то в первую очередь я иду к нему. Еще он дает хорошие советы.

Теперь из хорошего друга, который всегда поддержит, вникнет в проблему и постарается помочь ее решить, я превратилась в приятельницу. Я переписываюсь со своими подругами по вечерам, когда наши дети уснули, но диалог не долгий, потому что он прерывается либо на сон, либо на плач ребенка.

Не прошу от подруг какого-то включения в свою жизнь, потому что у них свои семьи и дети и они так же в *** [удивлены], как и я. Конечно, если нужна будет какая-то серьезная помощь, то мы друг другу поможем, но регулярного общения ни у кого из нас нет.

Переживаю ли я из-за этого? К 30 годам поняла, что я – интроверт и от большого количества общения выдыхаюсь.

В Дубае у меня появляются приятельницы. Прикольно знакомиться с новыми людьми. Вы еще на расстоянии и просто наслаждаетесь общением друг с другом. И не в переписке, а за кофе на час в пару недель.

Меня такой формат очень устраивает. Это помогает проветрить мозги, но идти в более глубокие отношения мне сейчас сложно», – написала Истомина в своем телеграм-канале.