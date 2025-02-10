Тедеев заявил, что в Узбекистане футболистов готовят лучше, чем в России

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал прогресс узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова.

Узбекистанец забил за «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Лейтон Ориент» (2:1).

Хусанов куплен в январе у «Ланса» за 50 миллионов евро с учетом бонусов.

До «Ланса» игрок выступал за «Энергетик-БГУ» из Беларуси.

«У меня перед глазами прекрасный пример, как Анатолий Юревич смог в «Энергетике‑БГУ» подготовить правильного центрального защитника – Хусанова.

Я его, кстати, хотел брать в «Аланию». Первый раз увидел его очень давно, и тогда сразу сказал, что мне такой игрок пригодился бы.

Тот уровень игроков, который сейчас есть в Узбекистане, хотелось бы увидеть в России. Очень хочется, чтобы были сильные центральные защитники примерно такого возраста, нам этого явно не хватает», – сказал Тедеев.