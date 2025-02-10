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  • Тедеев заявил, что в Узбекистане футболистов готовят лучше, чем в России

Тедеев заявил, что в Узбекистане футболистов готовят лучше, чем в России

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал прогресс узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова.

«У меня перед глазами прекрасный пример, как Анатолий Юревич смог в «Энергетике‑БГУ» подготовить правильного центрального защитника – Хусанова.

Я его, кстати, хотел брать в «Аланию». Первый раз увидел его очень давно, и тогда сразу сказал, что мне такой игрок пригодился бы.

Тот уровень игроков, который сейчас есть в Узбекистане, хотелось бы увидеть в России. Очень хочется, чтобы были сильные центральные защитники примерно такого возраста, нам этого явно не хватает», – сказал Тедеев.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (4)
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Тинез Розоп
1739181293
Просто там ещё набирают в секции по делам , а не по деньгам…
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Snek
1739182126
В России футболистов готовят сидеть на жирных контрактах в государственных клубах и работать на агентские откаты, а не в футбол играть. Поэтому везде, чем готовят футболистов, будет по-любому лучше, чем в РФ, потому что везде готовят в футбол играть, в отличие от нашей страны.
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Spartak_forv@
1739188643
Невыдуманные истории о которых невозможно молчать
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k611
1739192683
Что так много представителей этой страны играет в топ 5 Европейских чемпионатов. Весьма сомнительное утверждение.
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