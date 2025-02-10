Ловчев оценил работу Станковича в «Спартаке»: «Видна рука мастера»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев поделился впечатлениями от работы главного тренера команды Деяна Станковича.

«Станкович своей работой вызывает уважение у всех, кто следит за «Спартаком». Уверен, что он дал добро на покупку Ливая Гарсии. Давайте верить ему.

Поначалу при Гильермо Абаскале тоже все кричали «ура». При нeм играли молодые ребята. При Станковиче видна рука мастера. Главное, чтобы руководство «Спартака» не выгоняло специалистов после двух поражений», – сказал Ловчев.