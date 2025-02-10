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  • Ловчев оценил работу Станковича в «Спартаке»: «Видна рука мастера»

Ловчев оценил работу Станковича в «Спартаке»: «Видна рука мастера»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев поделился впечатлениями от работы главного тренера команды Деяна Станковича.

«Станкович своей работой вызывает уважение у всех, кто следит за «Спартаком». Уверен, что он дал добро на покупку Ливая Гарсии. Давайте верить ему.

Поначалу при Гильермо Абаскале тоже все кричали «ура». При нeм играли молодые ребята. При Станковиче видна рука мастера. Главное, чтобы руководство «Спартака» не выгоняло специалистов после двух поражений», – сказал Ловчев.

  • Серб в «Спартаке» с лета.
  • Команда идет в РПЛ 3-й.
  • Отставание от 1-го места – 2 очка.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (22)
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Тинез Розоп
1739176812
Сам же после двух поражений будет его же гнобить. Серафимыч он такой у нас)…
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subbotaspartak
1739177057
Тут как бы нога мастера нужна...
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Литейный 4 (returned)
1739177732
Физрук как физрук, коих в мазутном проекте было 3 десятка. Гыгыгы
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WILDLING_HRUNDEL
1739178520
Своих разогнал и продолжает разгонять, набрал травмированных и неизвестных и молодец) в спаме как будто девчонки и болельщики и секта, все верят в чудо какое-то ) мечтают )
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Plyash
1739182690
Похоже,появляется новый пророк в своём отечестве.Жаль только,по возрасту староват...
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JIEGEHDA
1739183626
Рука мастера ... Когда Семак своих отсеял и на легионерах делает результат " физрук без вложений никто" когда Станкович своих на банку кидает а легионеров за большие бабки покупает " рука мастера" )) прикольно получается .
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алдан2014
1739184478
Ловчев супер перевёртыш. Когда сначала у команды не шло,по Станковичу не прошёлся только ленивый.
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neim
1739193938
Я бы сказал, что пока видна. А что будет дальше, одному богу известно !
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БАЗАРА НЕТ
1739195811
Станок рукаку))
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DMитрий
1739198355
Ловчев оценил работу Станковича в «Спартаке»: «Видна рука мастера». Вот тут Дзюбе даже обидно стало.
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