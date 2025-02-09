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  • Английские клубы собирались заплатить 70 миллионов евро за хавбека «Барселоны»

Английские клубы собирались заплатить 70 миллионов евро за хавбека «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» претендовали на покупку полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса. Английские клубы были готовы заплатить за хавбека около 70 миллионов евро.

21-летний Лопес не захотел обсуждать трансфер. Он рассчитывает добиться успеха в «Барселоне» и дал понять это коллективу «блауграны».

  • Хавбек провел за каталонцев в этом сезоне 24 матча, забил 4 гола, отдал 5 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 50 миллионов евро.
  • Контракт Лопеса с «Барселоной» рассчитан до лета 2029 года.

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Источник: Sport.es

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09.02.2025 22:13
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