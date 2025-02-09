Английские клубы собирались заплатить 70 миллионов евро за хавбека «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» претендовали на покупку полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса. Английские клубы были готовы заплатить за хавбека около 70 миллионов евро.

21-летний Лопес не захотел обсуждать трансфер. Он рассчитывает добиться успеха в «Барселоне» и дал понять это коллективу «блауграны».