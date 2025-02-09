Смородская выступила против возвращения Промеса

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможность возвращения вингера Квинси Промеса в РПЛ.
«Нужно ли возвращение Промеса в чемпионат России? Промес – сбитый летчик с плохой репутацией, он не нужен нашему чемпионату», – сказала Смородская.
- Сейчас 33-летний Промес выступает за эмиратский «Юнайтед ФК».
- Вингер играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.