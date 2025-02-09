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Смородская выступила против возвращения Промеса

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможность возвращения вингера Квинси Промеса в РПЛ.

«Нужно ли возвращение Промеса в чемпионат России? Промес – сбитый летчик с плохой репутацией, он не нужен нашему чемпионату», – сказала Смородская.

  • Сейчас 33-летний Промес выступает за эмиратский «Юнайтед ФК».
  • Вингер играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

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Источник: «РБ Спорт»

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09.02.2025 21:45
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Комментарии (19)
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balam
1739127665
интересно,она где выступает?
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Иннокентий-Смоктуновский-
1739128056
Кто там ещё не высказался против возвращения Промеса, остался кто-нибудь???
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"supermax"
1739128464
Какие-то левые люди решают, кто нужен Спартаку, а кто нет... Свои дела все переделали что ли...
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russkiisergei
1739129584
спросите ещё мнение у уборщицы газпрома!!!
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Mirak92
1739131002
Ее протест, как в лужу пукнуть
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алдан2014
1739137944
Кому интересно мнение этой злой тетки?
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VVM1964
1739140529
Вот тут вот прям совсем актуально "а баба Яга против" (с) )))
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7:1
1739145382
позор тарасятнику! стыдно за спартаг!
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subbotaspartak
1739153391
Все выступают против, а думают: Хоть бы вернулся, вот поплюёмся...
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timon2401
1739158380
вот глубоко пох...на её мнение..
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