Смородская выступила против возвращения Промеса

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможность возвращения вингера Квинси Промеса в РПЛ.

«Нужно ли возвращение Промеса в чемпионат России? Промес – сбитый летчик с плохой репутацией, он не нужен нашему чемпионату», – сказала Смородская.