Экс-советник Федуна оценил сумму трансфера Гарсии

Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал переход в московский клуб экс-нападающего АЕКа Ливая Гарсии.

«На мой взгляд, Гарсия точно не стоит 20 миллионов евро – это завышенная цена за него. «Спартак» снова совершает рискованные трансферы, они могли найти на рынке игрока дешевле и лучше. Нельзя угадать, как Гарсия заиграет, но ему будет сложно оправдать такую сумму. Но это, безусловно, проблема клуба, а не игрока», – сказал Камоцци.