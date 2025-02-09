Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Экс-советник Федуна оценил сумму трансфера Гарсии

Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал переход в московский клуб экс-нападающего АЕКа Ливая Гарсии.

«На мой взгляд, Гарсия точно не стоит 20 миллионов евро – это завышенная цена за него. «Спартак» снова совершает рискованные трансферы, они могли найти на рынке игрока дешевле и лучше. Нельзя угадать, как Гарсия заиграет, но ему будет сложно оправдать такую сумму. Но это, безусловно, проблема клуба, а не игрока», – сказал Камоцци.

  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера Гарсии в «Спартак» составила 18,7 миллиона евро без учета бонусов.
  • 27-летний форвард сборной Тринидада и Тобаго подписал контракт с красно-белыми на 3,5 года.

Новости по теме
Агент Бонгонда ответил, не боится ли Тео конкуренции с Солари
Селюк назвал игрока, которого «Спартак» мог подписать вместо Гарсии за меньшие деньги 4
Медведев высказался по ситуации с фанатами «Зенита» на финале Зимнего кубка РПЛ 14
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

09.02.2025 21:04
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1739125332
Даже бывшие, накупившие кучу неликвида одурели от такой безумной траты на неликвид. Гыгыгы
Ответить
FWSPM
1739126061
тот мусор который ты зареме привозил стоил не намного дешевле а выхлоп был нулевой
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 