Мостовой оценил готовность Пиняева к игре в Европе

Бывший полузащитник «Бенфики», «Страсбура», «Кана» «Сельты» и «Алавеса» высказался о готовности вингера «Локомотива» Сергея Пиняева к переходу в европейский клуб.

«По-прежнему считаю Пиняева весьма неплохим футболистом. Сложно назвать более одаренного молодого российского игрока, чем Пиняев. Не так много забивает? Да все еще придет к нему. Данные у человека есть – это самое главное.

Думаю, он и к переходу в европейский клуб уже готов. Просто не надо думать, что там в Европе все играют на недосягаемом уровне, а попасть туда способны только избранные. Нет.

Надо просто брать и уезжать. Ничего страшного в этом нет. В Европе играют точно такие же Пиняевы, но с другими фамилиями», – сказал Мостовой.