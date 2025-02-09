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Мостовой оценил готовность Пиняева к игре в Европе

Бывший полузащитник «Бенфики», «Страсбура», «Кана» «Сельты» и «Алавеса» высказался о готовности вингера «Локомотива» Сергея Пиняева к переходу в европейский клуб.

«По-прежнему считаю Пиняева весьма неплохим футболистом. Сложно назвать более одаренного молодого российского игрока, чем Пиняев. Не так много забивает? Да все еще придет к нему. Данные у человека есть – это самое главное.

Думаю, он и к переходу в европейский клуб уже готов. Просто не надо думать, что там в Европе все играют на недосягаемом уровне, а попасть туда способны только избранные. Нет.

Надо просто брать и уезжать. Ничего страшного в этом нет. В Европе играют точно такие же Пиняевы, но с другими фамилиями», – сказал Мостовой.

  • 20-летний Пиняев провел в этом сезоне 24 матча за «Локомотив», забил 7 голов, отдал 5 передач.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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09.02.2025 19:29
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Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1739120657
Такие как Пиняевы там со скамейки запасных и смотрят футбол и как правило еще далеко не в топ клубах
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FWSPM
1739126223
просто брать и уезжать конечно можно да вот беда...никто не зовет))
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