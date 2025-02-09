Эракович выразил уверенность в чемпионстве «Зенита»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович считает, что петербургская команда должна побеждать в чемпионате России каждый год.

«Мы будем чемпионами РПЛ в конце сезона, у меня есть в этом уверенность. У нас есть все, чтобы выиграть чемпионат. «Зенит» – лучшая команда России, мы должны становиться чемпионами каждый год.

Работа на сборах проходит как всегда нормально, мы готовимся к сезону. Сборы довольно тяжелые, особенно отмечу жару, очень жарко было в матче с «Ростовом», но это нормально для Абу-Даби.

Уход Клаудиньо – это нормально, желаю ему удачи, трансферы всегда будут. Пришел Луис Энрике. Я думаю, что это не ослабит «Зенит», но посмотрим все в конце сезона.

Мы в отличных отношениях с Александром Соболевым, все в порядке. Я думаю, что он сможет забить много голов, но опять-таки все посмотрим в конце сезона. Соболев – отличный человек и игрок, у него уровень игры тоже хороший», – сказал Эракович.