Семин оценил шансы «Динамо» поучаствовать в борьбе за чемпионский титул

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Юрий Семин считает, что бело-голубые способны побороться за победу в чемпионате России во второй части сезона.

«Динамо» не так сильно отстает от тройки сильнейших клубов РПЛ. Разницу в 4 очка за 12 матчей можно успеть отыграть. Личка знает, как это делать – в прошлом сезоне была похожа история. Так что, «Динамо» участвует в чемпионской гонке», – сказал Семин.