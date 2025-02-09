Семин оценил шансы «Динамо» поучаствовать в борьбе за чемпионский титул

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Юрий Семин считает, что бело-голубые способны побороться за победу в чемпионате России во второй части сезона.
«Динамо» не так сильно отстает от тройки сильнейших клубов РПЛ. Разницу в 4 очка за 12 матчей можно успеть отыграть. Личка знает, как это делать – в прошлом сезоне была похожа история. Так что, «Динамо» участвует в чемпионской гонке», – сказал Семин.
- «Динамо» занимает в РПЛ 4-е место с 35 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 4 балла.
- В прошлом сезоне перед последним туром бело-голубые возглавляли турнирную таблицу. Им достаточно было сыграть вничью с «Краснодаром», чтобы выиграть титул, но «Динамо» уступило со счетом 0:1 и золотые медали достались «Зениту».