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  • Семин оценил шансы «Динамо» поучаствовать в борьбе за чемпионский титул

Семин оценил шансы «Динамо» поучаствовать в борьбе за чемпионский титул

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Юрий Семин считает, что бело-голубые способны побороться за победу в чемпионате России во второй части сезона.

«Динамо» не так сильно отстает от тройки сильнейших клубов РПЛ. Разницу в 4 очка за 12 матчей можно успеть отыграть. Личка знает, как это делать – в прошлом сезоне была похожа история. Так что, «Динамо» участвует в чемпионской гонке», – сказал Семин.

  • «Динамо» занимает в РПЛ 4-е место с 35 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 4 балла.
  • В прошлом сезоне перед последним туром бело-голубые возглавляли турнирную таблицу. Им достаточно было сыграть вничью с «Краснодаром», чтобы выиграть титул, но «Динамо» уступило со счетом 0:1 и золотые медали достались «Зениту».

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Источник: «РБ Спорт»

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09.02.2025 18:40
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Комментарии (1)
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neim
1739116208
Однако бредит Палыч ...))).
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