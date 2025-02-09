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Непомнящий оценил уровень Мусаева для ЦСКА

Бывший советник президента ЦСКА, экс-главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался об игре форварда красно-синих Тамерлана Мусаева.

– Достойно ли Мусаев заменяет Чалова в атаке ЦСКА в этом сезоне?

– Это всe-таки игроки немного разного плана, поэтому не стал бы их напрямую сравнивать. И за Чаловым не особо следил в этом сезоне. Но на сегодняшний день Мусаев – лучший из всех нападающих ЦСКА. Он соответсвует уровню команды.

  • 23-летний Мусаев провел в этом сезоне 26 матчей за ЦСКА, забил 9 голов, отдал 4 передачи.
  • Он является лучшим бомбардиром команды в РПЛ в нынешнем сезоне с 7 мячами.

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Источник: Legalbet

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09.02.2025 17:30
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Комментарии (2)
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1739115877
А их больше и нет.
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RUSARM
1739122892
Ох беда!! На одном Мусаеве далеко не уедем,а куйта и гуарирапа арендованный нулевые!!
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