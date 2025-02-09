Непомнящий оценил уровень Мусаева для ЦСКА

Бывший советник президента ЦСКА, экс-главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался об игре форварда красно-синих Тамерлана Мусаева.

– Достойно ли Мусаев заменяет Чалова в атаке ЦСКА в этом сезоне?

– Это всe-таки игроки немного разного плана, поэтому не стал бы их напрямую сравнивать. И за Чаловым не особо следил в этом сезоне. Но на сегодняшний день Мусаев – лучший из всех нападающих ЦСКА. Он соответсвует уровню команды.