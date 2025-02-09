Канчельскис объяснил, почему «Зенит» станет чемпионом

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что у «Зенита» нет конкурентов в чемпионате России.

«Я еще в начале сезона сказал, что у «Зенита» нет конкурентов. Они выиграют чемпионат России. Разве есть какие‑то другие команды? Хорошо, что есть сопротивление от остальных команд, но «Зенит» все равно будет чемпионом. Они лучше по всем компонентам: организация, состав, игроки», – сказал Канчельскис.