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Канчельскис объяснил, почему «Зенит» станет чемпионом

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что у «Зенита» нет конкурентов в чемпионате России.

«Я еще в начале сезона сказал, что у «Зенита» нет конкурентов. Они выиграют чемпионат России. Разве есть какие‑то другие команды? Хорошо, что есть сопротивление от остальных команд, но «Зенит» все равно будет чемпионом. Они лучше по всем компонентам: организация, состав, игроки», – сказал Канчельскис.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Команда уступает первую позицию «Краснодару» по результату личной встречи.
  • Сезон‑2024/25 в чемпионате России возобновится 28 февраля.
  • «Зенит» выигрывал золотые медали последние 6 лет.

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Источник: «Матч ТВ»

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09.02.2025 16:50
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Комментарии (32)
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БеZуМныЙ
1739110153
Конкуренты пытаются, но не получится. Чемпион станет чемпионом
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Лицом_на_клаве
1739110725
Главное претендентов очно вынести и не облажаться с аутсайдерами. И тогда 7 чемпионство кряду будет в Питере.
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timon2401
1739111740
зачем вот эти все бла бла бла про состав, организацию игры и прочию херь))) высказались бы все эти знатоки будущих "чемпионов" честно и открыто, пока питерская власть у руля, "чемпион" будет только из Питера, с ней он появился у чемпионских медалей, с ней он и сгинет! а пока болельщики всех оставшихся 15 команд, наблюдайте и улыбайтесь тем кто верит в "честность" своего чемпиона))
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Кривая да нелёгкая
1739112019
Потому что сильнее вот и выиграет
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n876
1739112957
Зенит позор российского футбола.
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n876
1739115268
Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис===== Вот как то пропустил эту новость. Канчельскис был тренером в кыргызском Мура Юнайтед---и чо ? Был гендиром в казахстанском Тоболе.Оттуда его напнули.А он возбухал, грозился до президента Казахстана дойти. И чо ? Потом ему морду набили в московском баре. В «Динамо Бр» такая же куйня будет как в предьдущих клубах ?
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Кузьмич на трибуне
1739116884
Юбилей без золота- это как и не праздник. Тут и до Ванги не ходи, что бы узнать ""Кто будет чемпионом". И упаси Господь С.Н. Галицкого от попытки отобрать золото. Будет с его клубом то же самое что и с Анжи, Спартак Алания, Кубань, Спартак Нальчик. Пусть лучше Спартак М. станет ЧЕМПИОНОМ, Золото в столице, претензии между Лукойлом и Газпромом. Олигархи сами разберутся.
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Uigur
1739126560
Все клубам сообща нужно лишить голубых гомосеков возможности стать в очередной раз чемпионами. Они этого просто не заслуживают! Позорная власть воров и коррупционеров с откровенно преступным руководством, много лет всякими способами, законными, и не очень, тащит этот отстойный шлак наверх, в угоду своим имперским амбициям. Это супер дорогая игрушка для этих оголтелых преступников, откровенно и нагло плюющим в лицо народу страны и болельщикам футбола, содержащих за счёт природных ресурсов, принадлежащих всему народу страны, кучу бездельников, выплачивая им баснословные гонорары и зарплаты. Мрак... Недаром такие вот ярые фанаты путинбургского голубого отребья, как нацист Мильчаков, и прочие "путриоты" власти и Бздинита, визжащие здесь взахлёб
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Хулиганин
1739129666
Ух как знатно лизнул. Тоже хочет врезку в трубу сделать. Неужто Сирожа серьезно в ПСЖ собрался.
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Вомбат
1739135555
Политику к футболу приплетать последнее дело. Властям России нет никакого дела до Зенита. Иначе он не был бы в прошлом сезоне чемпионом по результативным судейским "ошибкам" против себя. Золото Зенит выиграл благодаря невероятному везению (за минуту до конца сезона карма за судейские "ошибки" накрыла Динамо и Краснодар). Да и в этом сезоне достаточно вспомнить, как Тормена пытался кастрировать игрока Зенита и даже не был удален. И как комитет по этике отклонил все жалобы Зенита без исключения. Конечно, деньги Зенита действительно идут от Газпрома. Глупо спорить с тем, что Газпром так же близок к нашей власти, как и те госкомпании, которым принадлежат ЦСКА, Динамо и Локо. (Да и Лукойл от власти недалек.) Но не менее глупо обвинять Зенит в
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