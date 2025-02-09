Канчельскис объяснил, почему «Зенит» станет чемпионом

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что у «Зенита» нет конкурентов в чемпионате России.
«Я еще в начале сезона сказал, что у «Зенита» нет конкурентов. Они выиграют чемпионат России. Разве есть какие‑то другие команды? Хорошо, что есть сопротивление от остальных команд, но «Зенит» все равно будет чемпионом. Они лучше по всем компонентам: организация, состав, игроки», – сказал Канчельскис.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Команда уступает первую позицию «Краснодару» по результату личной встречи.
- Сезон‑2024/25 в чемпионате России возобновится 28 февраля.
- «Зенит» выигрывал золотые медали последние 6 лет.