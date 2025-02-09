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Смолов поделился мыслями о завершении карьеры

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, которому сегодня исполнилось 35 лет, сказал, что завершение им карьеры уже на горизонте.

– Ощущаешь ли себя на 35 лет?

– Физически чувствую себя нормально, нагрузки даются относительно легко. В рамках футбола возраст – это цифры, но, конечно, грустные мысли посещают. В 35 лет завершение карьеры уже на горизонте. Только от этого грустно, в остальном же все супер.

– Чем отличается Смолов в 35 лет от Федора в 20, 25 и 30 лет?

– В 30 уже посещали мысли, что дата уже достаточно серьезная для футбола. Было интересно, как буду себя чувствовать и до скольких лет смогу продлить карьеру. В 25 лет есть ощущение, что столько лет впереди. Все мысли тогда были связаны только с футболом, карьерой и с тем, как себя реализовать.

В 20 лет думал, что еще успею поиграть в футбол, хотелось погулять, да и вся жизнь впереди.

  • В этом сезоне форвард провел за «Краснодар» 20 матчей, забил 4 гола, отдал 3 передачи.
  • Контракт Смолова с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Источник: телеграм-канал ФК «Краснодар»

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09.02.2025 16:20
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Комментарии (9)
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Мордаванин
1739107789
нехватило концовки говноинтрига какаято и дальше будет гадить синерукий кусок панёнки
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Project Бабангида
1739107970
"чем отличается Смолов в 35 лет от Фёдора в 20, 25 и 30?" - в 20 я разбивал об фонарные столбы велосипеды. в 25 мерсы. в 30 майбахи. в 35.....опять велосипеды
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7:1
1739110116
но, хотя бы, реалу и барсе забил. будет что вспомнить.
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