Смородская высказалась о переговорах Тикнизяна с «Локомотивом»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что клубу нужно договориться о продлении контракта с защитником Наиром Тикнизяном.

– Является ли Тикнизян незаменимым игроком для «Локомотива»?

– Это очень нужный игрок. Я думаю, что Тикнизяна нужно обязательно переподписать. Для «Локомотива» это нужно.

– На сколько нужно продлевать Тикнизяна и с какими условиями? Может добавить отдельную опцию выкупа для европейских команд?

– Это вам ответит «Локомотив», насколько у него есть такие намерения.