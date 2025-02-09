Смородская высказалась о переговорах Тикнизяна с «Локомотивом»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что клубу нужно договориться о продлении контракта с защитником Наиром Тикнизяном.
– Является ли Тикнизян незаменимым игроком для «Локомотива»?
– Это очень нужный игрок. Я думаю, что Тикнизяна нужно обязательно переподписать. Для «Локомотива» это нужно.
– На сколько нужно продлевать Тикнизяна и с какими условиями? Может добавить отдельную опцию выкупа для европейских команд?
– Это вам ответит «Локомотив», насколько у него есть такие намерения.
- 7 февраля, агент Александр Клюев, представляющий интересы Тикнизяна, сообщил, что стороны ведут активные переговоры о новом соглашении.
- В нынешнем сезоне 25-летний Тикнизян провел за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 3 передачами.
- Контракт игрока сборной Армении с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
- Игроком интересовалась «Севилья».