Комличенко сказал, чем «Ростов» ответит на трансферы «Спартака» и «Зенита»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает, что его команда может навязать борьбу топ-клубам в чемпионате.

– «Спартак» и «Зенит» позволяют себе многомиллионные трансферы. Чем может ответить «Ростов»?

– Командными действиями, как всегда. Работоспособностью, старанием, дисциплиной, порядком. У нас же никогда каких-то крупных покупок не было. Тут всe как всегда, ничего нового.