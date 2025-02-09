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  • Комличенко сказал, чем «Ростов» ответит на трансферы «Спартака» и «Зенита»

Комличенко сказал, чем «Ростов» ответит на трансферы «Спартака» и «Зенита»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает, что его команда может навязать борьбу топ-клубам в чемпионате.

«Спартак» и «Зенит» позволяют себе многомиллионные трансферы. Чем может ответить «Ростов»?

– Командными действиями, как всегда. Работоспособностью, старанием, дисциплиной, порядком. У нас же никогда каких-то крупных покупок не было. Тут всe как всегда, ничего нового.

  • «Спартак» ранее приобрел нападающего Ливая Гарсию за 18,7 миллиона евро и вратаря Илью Помазуна за 1,2 миллиона.
  • «Зенит» пополнился вингером Луисом Энрике за 33 миллиона евро.

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Источник: «ВсеПроСпорт»

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Комментарии (1)
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Spartak_forv@
1739102605
Зато у Ростова есть Роналдо
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