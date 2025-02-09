Канчельскис высказался о кризисе в «МЮ» и «Спартаке»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России, главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о кризисе английского клуба и сравнил его со «Спартаком».

«Спартак» и «Манчестер Юнайтед» во многом похожи. Обе команды с большим прошлым сейчас находятся в кризисе. «Юнайтед» даже может не попасть в еврокубки в этом году. Со «Спартаком» всe сложнее.

Если клуб считает, что третье место для него – это норма, то у него всe в порядке. Раньше «Спартак» боролся только за первое место, а вторая строчка воспринималась как неудача. Сейчас всe могло немного измениться. Ситуация у этих команд точно схожая», – сказал Канчельскис.