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Канчельскис высказался о кризисе в «МЮ» и «Спартаке»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России, главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о кризисе английского клуба и сравнил его со «Спартаком».

«Спартак» и «Манчестер Юнайтед» во многом похожи. Обе команды с большим прошлым сейчас находятся в кризисе. «Юнайтед» даже может не попасть в еврокубки в этом году. Со «Спартаком» всe сложнее.

Если клуб считает, что третье место для него – это норма, то у него всe в порядке. Раньше «Спартак» боролся только за первое место, а вторая строчка воспринималась как неудача. Сейчас всe могло немного измениться. Ситуация у этих команд точно схожая», – сказал Канчельскис.

  • После 18 туров «Спартак» занимает третье место в РПЛ с 37 очками.
  • «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков в 24 играх и располагаются на 13-й позиции в АПЛ.

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Источник: Metaratings.ru

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