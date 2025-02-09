Селюк: «Зенит» – клуб, который все время обманывают»

Агент Дмитрий Селюк высказался об отказе «Фламенго» продавать «Зениту» защитника Уэсли и полузащитника Жерсона.

– Могут ли отказы «Фламенго» повлиять на трансферную политику клуба? Например, «Зенит» перестанет концентрироваться на южноамериканском рынке?

– Вы уверены, что «Зенит» предлагал по 30 миллионов за игроков? Я в этом не уверен. Я думаю, что «Зенит» уже сам запутался, какие бразильцы и насколько им принадлежат. Петербуржцы полностью попали в зависимость от Бразилии, к сожалению. Никогда не надо зависеть от одной страны.

Когда-то в «Зенит» приходил бразилец Халк. Он, безусловно, очень хороший футболист. Тогда же состав клуба пополнил бельгиец Витсель. Сейчас пошел крен только на латиноамериканцев.

Вот эти отговорки, что сейчас санкции – это полная ерунда. Артига, бывший тренер «Барселоны», то есть не тренер какого-то третьеразрядного клуба из Казахстана. Он тренирует «Химки», и это супертренер.

Некоторые ездят в Англию, чтобы посмотреть, как работает Гвардиола. Я считаю, что такие стажировки должны быть в «Химках». Не надо никуда ездить, можно у нас посмотреть за тренировочным процессом. Тренер высокого уровня сам приехал в Москву.

Или защитник «Химок» Дани Фернандес. Он испанец, который приехал и играет в России. Ничего страшного нет. Я к чему хочу сказать? Футбол вне политики. Я считаю огромной ошибкой, что «Зенит» хочет сделать копию «Шахтера» 2002 или 2005 годов.

– Почему это плохо?

– Потому что сейчас футбол уже изменился. Чемпионаты мира показывают, что бразильцы уже забыли, когда они даже попадали в тройку по итогам мундиаля. Они вылетают в четвертьфиналах. Потому что сегодня футбол, вот этот «дыр-дыр», он не проходит. А если жестко и плотно против них играть, они теряются. То, что мы видим у «Зенита».

Так это «Зенит», у которого вообще нет проблем. «Зенит» – это, можно сказать, «Роллс-Ройс» в мире РПЛ. В лучшем случае «Спартак» тянет на «Мерседес», скорее ближе к «Майбаху». Что касается «Краснодара», то Галицкий собирает команду из любви к футболу.

Да, «Зенит» привез бразильца Малкома, возможно, потратив на него 45 миллионов. Это огромные деньги, которых Малком не стоит. Но он давал результат. Однако Малкома брали не в Бразилии, а в «Барселоне». И не важно, что он там не играл, а сидел на скамейке.

Также очень хорошо себя проявили Вендел и Барриос. Потом один уйдет, другого бразильца поменяли... Тут я уже запутался. В «Зените» как на рынке в Турции: «Вам два таких, нам три таких».

«Зенит» – клуб, который все время обманывают. Уровень этих бразильских игроков становится все ниже и ниже. Сейчас еще уйдет Вендел. Он – единственный, кто из этой бригады вообще реальный футболист. Хороший.

Барриос мне вообще охренительно нравился, но сейчас он что-то подсдулся. Может у него настроения нет или уже устал выигрывать чемпионство. Но Барриос уже не тот.

Все смеялись над Соболевым, а он еще будет лидером «Зенита». Почему? Потому что бразильцы – карнавальщики и гуляльщики. У них такой принцип: захотел – приехал, захотел – не приехал. Могут просто сказать: «Я хочу уйти». Или просто не будут приезжать.

Похожая ситуация с Бителло в «Динамо». И какой смысл держать таких футболистов?