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Селюк: «Зенит» – клуб, который все время обманывают»

Агент Дмитрий Селюк высказался об отказе «Фламенго» продавать «Зениту» защитника Уэсли и полузащитника Жерсона.

– Могут ли отказы «Фламенго» повлиять на трансферную политику клуба? Например, «Зенит» перестанет концентрироваться на южноамериканском рынке?

Вы уверены, что «Зенит» предлагал по 30 миллионов за игроков? Я в этом не уверен. Я думаю, что «Зенит» уже сам запутался, какие бразильцы и насколько им принадлежат. Петербуржцы полностью попали в зависимость от Бразилии, к сожалению. Никогда не надо зависеть от одной страны.

Когда-то в «Зенит» приходил бразилец Халк. Он, безусловно, очень хороший футболист. Тогда же состав клуба пополнил бельгиец Витсель. Сейчас пошел крен только на латиноамериканцев.

Вот эти отговорки, что сейчас санкции – это полная ерунда. Артига, бывший тренер «Барселоны», то есть не тренер какого-то третьеразрядного клуба из Казахстана. Он тренирует «Химки», и это супертренер.

Некоторые ездят в Англию, чтобы посмотреть, как работает Гвардиола. Я считаю, что такие стажировки должны быть в «Химках». Не надо никуда ездить, можно у нас посмотреть за тренировочным процессом. Тренер высокого уровня сам приехал в Москву.

Или защитник «Химок» Дани Фернандес. Он испанец, который приехал и играет в России. Ничего страшного нет. Я к чему хочу сказать? Футбол вне политики. Я считаю огромной ошибкой, что «Зенит» хочет сделать копию «Шахтера» 2002 или 2005 годов.

– Почему это плохо?

– Потому что сейчас футбол уже изменился. Чемпионаты мира показывают, что бразильцы уже забыли, когда они даже попадали в тройку по итогам мундиаля. Они вылетают в четвертьфиналах. Потому что сегодня футбол, вот этот «дыр-дыр», он не проходит. А если жестко и плотно против них играть, они теряются. То, что мы видим у «Зенита».

Так это «Зенит», у которого вообще нет проблем. «Зенит» – это, можно сказать, «Роллс-Ройс» в мире РПЛ. В лучшем случае «Спартак» тянет на «Мерседес», скорее ближе к «Майбаху». Что касается «Краснодара», то Галицкий собирает команду из любви к футболу.

Да, «Зенит» привез бразильца Малкома, возможно, потратив на него 45 миллионов. Это огромные деньги, которых Малком не стоит. Но он давал результат. Однако Малкома брали не в Бразилии, а в «Барселоне». И не важно, что он там не играл, а сидел на скамейке.

Также очень хорошо себя проявили Вендел и Барриос. Потом один уйдет, другого бразильца поменяли... Тут я уже запутался. В «Зените» как на рынке в Турции: «Вам два таких, нам три таких».

«Зенит» – клуб, который все время обманывают. Уровень этих бразильских игроков становится все ниже и ниже. Сейчас еще уйдет Вендел. Он – единственный, кто из этой бригады вообще реальный футболист. Хороший.

Барриос мне вообще охренительно нравился, но сейчас он что-то подсдулся. Может у него настроения нет или уже устал выигрывать чемпионство. Но Барриос уже не тот.

Все смеялись над Соболевым, а он еще будет лидером «Зенита». Почему? Потому что бразильцы – карнавальщики и гуляльщики. У них такой принцип: захотел – приехал, захотел – не приехал. Могут просто сказать: «Я хочу уйти». Или просто не будут приезжать.

Похожая ситуация с Бителло в «Динамо». И какой смысл держать таких футболистов?

  • «Фламенго» наложил вето на уход Жерсона и Уэсли, которыми интересовался «Зенит», как минимум до лета и завершения клубного чемпионата мира.
  • По данным журналиста Жулио Мигела Нето, российский клуб предлагал за 27-летнего Жерсона 35 миллионов евро, а самому игроку был готов платить 7,2 миллиона евро в год.
  • По данным Sport24, за 21-летнего Уэсли «Зенит» предлагал 30 миллионов евро и бонусы в размере 8 миллионов.

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Источник: «Спорт день за днём»

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Комментарии (14)
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Тинез Розоп
1739100650
Мы тоже раньше так делали на улице .Поймаем лошка и доим…
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7:1
1739100680
вот это вштырило селюка! наверное, ему кто-то из тарасофки подогнал палёной косорыловки, раз такую чушь несёт! малком, значит, не стоит своих денег? а ничё, что барса его брала за сорокет, а потом за столько же продала зениту, при том, что это была его рыночная цена? не 5, не 10, не 20 - а 40 он тогда стоил, сами проверьте по тр.маркту.
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Каратель помойников
1739102244
С чем можно точно согласиться,то бздинит реально дыр-дыр
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Номэд
1739103052
Как говорят в бразилии: бзденит - это наша корова. И мы её доим!
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