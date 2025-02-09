Аршавин – об уровне футбола в РПЛ: «Остался примерно тем же, что и был до изоляции»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о сроках возвращения российских команд на официальные международные соревнования.

«Я думаю, что до 2028 года никаких допусков не будет. Что касается еврокубков, то пока не закончится вся ситуация, футбол нигде не допустят. Я думаю, что уровень футбола остался примерно тем же, что и был до изоляции. Плюс-минус то же самое все», – сказал Аршавин.