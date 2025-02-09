Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин – об уровне футбола в РПЛ: «Остался примерно тем же, что и был до изоляции»

Аршавин – об уровне футбола в РПЛ: «Остался примерно тем же, что и был до изоляции»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о сроках возвращения российских команд на официальные международные соревнования.

«Я думаю, что до 2028 года никаких допусков не будет. Что касается еврокубков, то пока не закончится вся ситуация, футбол нигде не допустят. Я думаю, что уровень футбола остался примерно тем же, что и был до изоляции. Плюс-минус то же самое все», – сказал Аршавин.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
  • Российские команды пропустили три сезона еврокубков.

Новости по теме
Аршавин назвал условие для 7-го подряд чемпионства «Зенита» 22
Аршавин поделился ожиданиями от результативности Соболева во второй части сезона 10
Аршавин объяснил смысл трансферов «Спартака» 14
Источник: ТАСС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:00
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1739096448
ПРимерно так,а для остального инструмента для измерения ещё не изобрели.
Ответить
Spartak_forv@
1739098440
28 год-это ещё оптимистичный срок
Ответить
АК 68
1739099422
Уровень футбола остался таким же как и до изоляции, но ниже, чем 10 лет назад.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 