Рабинер – о «Крыльях Советов»: «Вылет почти неизбежен»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил перспективы «Крыльев Советов».

«Николай Ларин завершил сотрудничество с «Крыльями Советов». Для меня это еще одна засечка в плане того, что ничего светлого в самарском футболе в ближайшее время не будет.

Игорь Осинькин доработает до конца контракта (трогать его до конца сезона вряд ли будут) и уйдет. А с учетом всех процессов, запущенных во всем самарском спорте губернатором Федорищевым, уход в нижние дивизионы почти неизбежен.

А дальше... Не превратиться бы в «Аланию».

Впрочем, «Крылья» много раз проходили через темные времена – но поднимались. С учетом того, какие там болельщики, стадион (да я и «Металлург» любил), общая аура города – это исторически одна из самых симпатичных мне региональных команд в России. Мне не всe равно, что с ней будет.

Была бы еще частной... Но эту роль в Самарской области занял – и тоже чрезвычайно позитивно – «Акрон».

И тут возникает аналогия. Частный «Краснодар» же правильной работой вытеснил бюджетную «Кубань», где десятилетиями пилили, пилили и допилились. Там, правда, была совсем уж беда – все эти адовые муравьевы и прочие персонажи.

В Самарской области города базирования команд (не нынешней игры) разные, – но регион один, и повод для размышлений есть», – написал Рабинер.