В «Реале» возмущены судейством в матче с «Атлетико»: «Коррумпированная лига Негрейры»

Клубное ТВ «Реала» вновь раскритиковало судейство. Это случилось после матча 23-го тура Примеры против «Атлетико» (1:1).
Мадридцы считают, что пенальти в пользу «Атлетико» в первом тайме назначен ошибочно.
«Это коррумпированная лига Негрейры. В эпизоде с пенальти ничего не было. Именно игрок «Атлетико» инициировал контакт», – сказали в эфире ТВ «Реала».
- Хосе Негрейра – бывший вице-президент Технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании (RFEF), которого подозревали в сотрудничестве с «Барселоной».