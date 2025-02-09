В «Реале» возмущены судейством в матче с «Атлетико»: «Коррумпированная лига Негрейры»

Клубное ТВ «Реала» вновь раскритиковало судейство. Это случилось после матча 23-го тура Примеры против «Атлетико» (1:1).

Мадридцы считают, что пенальти в пользу «Атлетико» в первом тайме назначен ошибочно.

«Это коррумпированная лига Негрейры. В эпизоде с пенальти ничего не было. Именно игрок «Атлетико» инициировал контакт», – сказали в эфире ТВ «Реала».