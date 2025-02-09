Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • В «Реале» возмущены судейством в матче с «Атлетико»: «Коррумпированная лига Негрейры»

В «Реале» возмущены судейством в матче с «Атлетико»: «Коррумпированная лига Негрейры»

Клубное ТВ «Реала» вновь раскритиковало судейство. Это случилось после матча 23-го тура Примеры против «Атлетико» (1:1).

Мадридцы считают, что пенальти в пользу «Атлетико» в первом тайме назначен ошибочно.

«Это коррумпированная лига Негрейры. В эпизоде с пенальти ничего не было. Именно игрок «Атлетико» инициировал контакт», – сказали в эфире ТВ «Реала».

  • Хосе Негрейра – бывший вице-президент Технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании (RFEF), которого подозревали в сотрудничестве с «Барселоной».

Новости по теме
Болельщики «Реала» освистали судей в матче с «Атлетико» 1
Мбаппе набрал 500 очков по «гол+пас» раньше Месси и Роналду 2
Примера. «Реал» и «Атлетико» обменялись голами (1:1), Мбаппе забил 1
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:19
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
cska1948
1739084002
Что-то мне подсказывает, что не поставь судья пенальти, то о коррумпированной лиге говорил бы уже «Атлетико».
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 