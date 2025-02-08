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Вера назвал лучшего игрока РПЛ: «Может решить любой матч»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера определил сильнейшего игрока РПЛ.

«Максим Глушенков. Он очень хорошо начал чемпионат, забил много голов, он может решить результат любого матча. Он сейчас самый лучший.

Еще есть Алексей Батраков – молодой, с хорошим движением. Здорово, что в двух матчах против нас у него ничего не получилось.

Могу назвать еще Диму Воробьева – опытный футболист, много забивает. Я рад за него, что он в большом клубе и хорошо играет», – сказал Вера.

  • «Зенит» купил Глушенкова летом у «Локомотива» за 6,3 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у Максима 10 матчей, 8 голов, 2 ассиста.
  • По ходу сезона Глушенков ломал руку.

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Источник: «РБ Спорт»

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08.02.2025 23:05
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Комментарии (10)
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fakeid
1739045258
хряки скажут, что нет тебе веры)
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fakeid
1739045764
стата у глушенкова просто сумасшедшая. мы тут недавно в комментах, совместно с хряками, высчитывали. получилось так: мафреда гыгыльда. 18 игр, 15 голов, 1444 минуты, 96 минут на 1 гол. глушенков. 10 игр, 8 голов, 668 минут на поле, 84 минуты на 1 гол. кордоба. 14 игр, 8 голов, 1222 минуты на поле, 152 минуты на 1 гол. батраков. 17 игр, 10 голов, 1475 минут на поле, 148 минут на 1 гол. вот и думайте.
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rdzhegenow
1739051294
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 12 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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Марк Аврелий!
1739052335
Вера еще не знает на что способны некоторые судьи. Вот они могут "дать нужный результат"!
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