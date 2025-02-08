Вера назвал лучшего игрока РПЛ: «Может решить любой матч»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера определил сильнейшего игрока РПЛ.

«Максим Глушенков. Он очень хорошо начал чемпионат, забил много голов, он может решить результат любого матча. Он сейчас самый лучший.

Еще есть Алексей Батраков – молодой, с хорошим движением. Здорово, что в двух матчах против нас у него ничего не получилось.

Могу назвать еще Диму Воробьева – опытный футболист, много забивает. Я рад за него, что он в большом клубе и хорошо играет», – сказал Вера.