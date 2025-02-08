Вера выбрал между «Спартаком» и «Зенитом»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера ответил, переход в какой топ-клуб РПЛ он бы предпочел.

«У «Спартака» очень стабильный состав, команда хорошо закончила первую часть сезона. У «Зенита» же идет перестройка, там продают игроков и берут новых футболистов.

Но для себя я бы выбрал «Зенит». Все-таки пока мы не понимаем, кто будет у питерцев играть в центре поля.

Там сейчас уходят ребята, летом уйдут. Так что я отдал бы предпочтение этой команде», – заявил Вера.