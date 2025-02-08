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Вера выбрал между «Спартаком» и «Зенитом»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера ответил, переход в какой топ-клуб РПЛ он бы предпочел.

«У «Спартака» очень стабильный состав, команда хорошо закончила первую часть сезона. У «Зенита» же идет перестройка, там продают игроков и берут новых футболистов.

Но для себя я бы выбрал «Зенит». Все-таки пока мы не понимаем, кто будет у питерцев играть в центре поля.

Там сейчас уходят ребята, летом уйдут. Так что я отдал бы предпочтение этой команде», – заявил Вера.

  • Вера провел в «Оренбурге» 2 сезона.
  • В «Химки» он перебрался прошлым летом за 1 млн евро.
  • До этого хавбека пытался купить «Локомотив».

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (6)
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Цугундeр
1739021085
Нет тебе Веры. П.здишь,короче.)
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R_a_i_n
1739021418
Соболев тоже так думал.
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NewLife
1739025340
Василий Иванович, ты за какой Интернационал, за первый аль за второй ? А Ленин за какой ? Вера, ты за Зенит или за Спартак ? А зарплата где больше?))))
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Spartak_forv@
1739025402
С Верою в Зенит)
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ivany4
1739027548
Дурак думкой богатеет.)) Вот зачем такие "новости" нужны? "Соревноваться" в остроумии или для оболванивания некоторых групп посетителей??
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Литейный 4 (returned)
1739028265
Все мечтают играть за Зенит, но далеко не все могут. Хряки и те в тайне мечтают быть под чемпионскими знамёнами.
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