В Испании сообщили о разногласиях Флика с футболистом «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик занял принципиальную позицию в отношении вратаря Иньяки Пеньи.

25-летний воспитанник каталонского клуба был основным после травмы Марка-Андре тер Стегена, однако 8 января он опоздал на тренировку.

После этого Пенья поучаствовал всего в трех матчах, уступив место в стартовом составе Войцеху Щесны.

Голкипер решил обсудить сложившуюся ситуацию с Фликом, однако их разговор получился неприятным и напряженным.

Тренер напомнил Пенье про опоздание и призвал его принять новую реальность.

Вратарь разочарован прошедшей беседой, на фоне чего стал сомневаться в своем будущем в «Барсе». Он не уверен, что сможет получать достаточно игрового времени при Флике.