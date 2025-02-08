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  • В Испании сообщили о разногласиях Флика с футболистом «Барселоны»

В Испании сообщили о разногласиях Флика с футболистом «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик занял принципиальную позицию в отношении вратаря Иньяки Пеньи.

25-летний воспитанник каталонского клуба был основным после травмы Марка-Андре тер Стегена, однако 8 января он опоздал на тренировку.

После этого Пенья поучаствовал всего в трех матчах, уступив место в стартовом составе Войцеху Щесны.

Голкипер решил обсудить сложившуюся ситуацию с Фликом, однако их разговор получился неприятным и напряженным.

Тренер напомнил Пенье про опоздание и призвал его принять новую реальность.

Вратарь разочарован прошедшей беседой, на фоне чего стал сомневаться в своем будущем в «Барсе». Он не уверен, что сможет получать достаточно игрового времени при Флике.

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Источник: Sport.es

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