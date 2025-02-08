Рябчук оценил готовность Промеса усилить «Спартак»

Левый защитник «Спартака» Олег Рябчук высказался о Квинси Промесе.
«Общался с Промесом. Это было и в отпуске, и когда он приезжал на игры.
Все хорошо. Он очень сильно скучает по «Спартаку», хочет вернуться.
И хочет решить свои вопросы. Он такой игрок, который готов сразу выйти на поле», – заявил Рябчук.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.