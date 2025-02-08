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Рябчук оценил готовность Промеса усилить «Спартак»

Левый защитник «Спартака» Олег Рябчук высказался о Квинси Промесе.

«Общался с Промесом. Это было и в отпуске, и когда он приезжал на игры.

Все хорошо. Он очень сильно скучает по «Спартаку», хочет вернуться.

И хочет решить свои вопросы. Он такой игрок, который готов сразу выйти на поле», – заявил Рябчук.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (3)
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Литейный 4 (returned)
1739015009
Он может усилить только наркотрафик, а тушинские по своему обыкновению его прикроют и укроют. Гыгыгы
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Мордаванин
1739021874
ещёодин оставшийся безнадёжных закладок прямо в радевалке
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