Рябчук оценил готовность Промеса усилить «Спартак»

Левый защитник «Спартака» Олег Рябчук высказался о Квинси Промесе.

«Общался с Промесом. Это было и в отпуске, и когда он приезжал на игры.

Все хорошо. Он очень сильно скучает по «Спартаку», хочет вернуться.

И хочет решить свои вопросы. Он такой игрок, который готов сразу выйти на поле», – заявил Рябчук.