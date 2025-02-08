Аршавин назвал условие для 7-го подряд чемпионства «Зенита»

Андрей Аршавин сделал заявление о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар».

«Зенит» идет на 2-м месте, уступая только по дополнительным показателям.

Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).

«Я думаю, что интрига в РПЛ будет до самого конца. Надеюсь, что у «Зенита» самые высокие шансы.

«Зенит» не всегда был первым перед зимней паузой, поэтому ничего страшного, обычно клуб хорошо проводит весенний отрезок, занимает первое место.

Есть уверенность, что опять займет первое место? Думаю, что да, если «Зенит» сможет купить всех, кого хочет, то да«, – сказал Аршавин.