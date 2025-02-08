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  • Аршавин назвал условие для 7-го подряд чемпионства «Зенита»

Аршавин назвал условие для 7-го подряд чемпионства «Зенита»

Андрей Аршавин сделал заявление о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

«Я думаю, что интрига в РПЛ будет до самого конца. Надеюсь, что у «Зенита» самые высокие шансы.

«Зенит» не всегда был первым перед зимней паузой, поэтому ничего страшного, обычно клуб хорошо проводит весенний отрезок, занимает первое место.

Есть уверенность, что опять займет первое место? Думаю, что да, если «Зенит» сможет купить всех, кого хочет, то да«, – сказал Аршавин.

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Источник: ТАСС

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Комментарии (17)
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...короче
1739013562
..."купить всех, кого хочет" И речь не только об игроках в состав команды)...
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Литейный 4 (returned)
1739014457
Зенит чемпион. И не хрюкать. Гыгыгы
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timon2401
1739015875
тут одно условие, чтобы Путина до конца чемпионата не убрали (что просто не возможно)) а всё остальное это так, пыль в глаза..так что медальки уже можно сейчас повесить и устраивать праздник на берегах Невы
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NewLife
1739015949
"Зенит» сможет купить всех, кого хочет" Не согласен, во-первых Дюкова покупать не надо, он и так свой, а судьи у нас самые честные в мире, не продаются. И вообще, чемпионства синитом не покупаются, а добываются непосильным трудом афро-американцев на футбольных плантациях)))
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R_a_i_n
1739016072
Самое главное, это Газпром-мечты сбываются. Пол Бразилии в Питер привезут и делов. Ну а если чё, админку никто не отменял)
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Спартачище
1739017945
Шампиньонствам за счет заряженных судеек, питерского админресурса во главе рфс и рпл могут радоваться только ущербные мозгом люди Скупите хоть пол бразилии, станьте хоть 15 раз подряд шампиньонами - в реальности вас никто за достойных не считает, не уважает и ненавидит вся страна Это неприятная для болотного отродья база от осознания которой они бессильно визжат на берегу невы
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Дубина
1739019797
Позор аля-бзяниту!!!
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FCSpartakM
1739022513
красавцы, зачем строить команду и игру. Лучше просто будем покупать подороже, так сто процентов болотный чемп возьмем.
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andr45
1739031319
АРШАВИН «Zenitе» сможет купить всех, кого хочет» Кто бы сомневался) Кого надо купят, а другие и сами всё понимают)
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andr45
1739031378
«Zenitе» по-настоящему народная команда. Когда они проигрывают, мы радуемся всем народом».
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