Мбаппе высказался о своем первом мадридском дерби

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча с «Атлетико».

Игра состоится сегодня на «Сантьяго Бернабеу» в 23:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Для Мбаппе это мадридское дерби станет дебютным. Матч 1-го круга Примеры он пропустил из-за травмы.

«Нас ждет отличный матч. Он очень важен. Я впервые сыграю в этом дерби. Хочу помочь команде и надеюсь, что мы победим.

Наша цель – побеждать всегда, особенно в матчах с «Атлетико», когда они так близки к нам в таблице. Мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть.

Болельщики всегда нас поддерживают. Уверен, на «Бернабеу» будет прекрасная атмосфера, как и всегда. Надеюсь, фанаты помогут нам победить и показать, что мы лучшая команда», – сказал Мбаппе.