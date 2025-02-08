Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Мбаппе высказался о своем первом мадридском дерби

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча с «Атлетико».

  • Игра состоится сегодня на «Сантьяго Бернабеу» в 23:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Для Мбаппе это мадридское дерби станет дебютным. Матч 1-го круга Примеры он пропустил из-за травмы.

«Нас ждет отличный матч. Он очень важен. Я впервые сыграю в этом дерби. Хочу помочь команде и надеюсь, что мы победим.

Наша цель – побеждать всегда, особенно в матчах с «Атлетико», когда они так близки к нам в таблице. Мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть.

Болельщики всегда нас поддерживают. Уверен, на «Бернабеу» будет прекрасная атмосфера, как и всегда. Надеюсь, фанаты помогут нам победить и показать, что мы лучшая команда», – сказал Мбаппе.

Новости по теме
Мбаппе и Беллингем пропустят ближайший матч «Реала»
Роналду заявил об ограниченности Мбаппе
Обращение Роналду к фанатам «Реала» по поводу Мбаппе 5
Источник: Marca

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:26
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Glebaj
1739019115
Думаю, с учетом травм и календаря, Мадрид пожертвует матчем с Атлетиком, чтобы лучше выступить в ЛЧ на следующей неделе. Так что ждем ничью или уверенную победу Атлетов.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 