Аршавин поделился ожиданиями от результативности Соболева во второй части сезона

Андрей Аршавин ответил, каких голевых показателей он ожидает от Александра Соболева предстоящей весной.

«В целом мне кажется, что у Соболева сейчас моральные ощущения и моральный настрой лучше, он в каких-то эпизодах проявляет свои лучше качества, забил на сборах, по-моему, больше, чем все игроки «Зенита».

С нулем голов в РПЛ он точно не закончит сезон, цифры не знаю. Если забьет пять голов, то будет шикарно«, – сказал Аршавин.