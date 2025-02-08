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  • Аршавин поделился ожиданиями от результативности Соболева во второй части сезона

Аршавин поделился ожиданиями от результативности Соболева во второй части сезона

Андрей Аршавин ответил, каких голевых показателей он ожидает от Александра Соболева предстоящей весной.

«В целом мне кажется, что у Соболева сейчас моральные ощущения и моральный настрой лучше, он в каких-то эпизодах проявляет свои лучше качества, забил на сборах, по-моему, больше, чем все игроки «Зенита».

С нулем голов в РПЛ он точно не закончит сезон, цифры не знаю. Если забьет пять голов, то будет шикарно«, – сказал Аршавин.

  • В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
  • У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
  • Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.

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Источник: ТАСС

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Комментарии (9)
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Taps
1739007280
Этот урод будет сидеть на лавке и выходить на 5 минут.
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FCSpartakM
1739010640
в районе пятака забьет, не более. В любом случае трансфер провальный на этот год. Непонятно, зачем Семак уперся в него, а не в Даку за такую же стоимость, Рубин даже бы сбросил ценник бы
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FWSPM
1739011452
в рпл не забьет и 3. Его уровень это товарняки и вторые составы в кубке. Сбитый летчик
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Борис34684
1739012059
Да Андрюха дельфин забьёт на ваши голы.
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Литейный 4 (returned)
1739014686
Ну уж хрякам он обязательно в авоську дополнит парочку мячей. Гыгыгы
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