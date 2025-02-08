Аршавин поделился ожиданиями от результативности Соболева во второй части сезона

Андрей Аршавин ответил, каких голевых показателей он ожидает от Александра Соболева предстоящей весной.
«В целом мне кажется, что у Соболева сейчас моральные ощущения и моральный настрой лучше, он в каких-то эпизодах проявляет свои лучше качества, забил на сборах, по-моему, больше, чем все игроки «Зенита».
С нулем голов в РПЛ он точно не закончит сезон, цифры не знаю. Если забьет пять голов, то будет шикарно«, – сказал Аршавин.
- В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
- У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
- Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.