Гвардиола сказал, кто заменит травмированного Родри в составе «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что один из зимних новичков команды станет прямой заменой для Родри, который в сентябре порвал кресты.

Речь идет про полузащитника Нико Гонсалеса, купленного у «Порту» за 60 миллионов евро.

«Он очень важен для нас! Играет на позиции, ослабленной отсутствием Родри. Молодой футболист, 23 года, может играть как «шестерку», так и «восьмерку», смещается в свободные зоны.

Физически сильный молодой парень, знаю его по академии «Барселоны». Я очень рад, что благодаря усилиям клуба Нико в ближайшие годы будет играть у нас», – сказал Гвардиола.