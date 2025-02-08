Литвинов: «В «Спартаке» все скучают по Промесу»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в московский клуб.

«Сегодня с Промесом не виделись, но до этого он приезжал к нам в отель, мы пообщались.

Он расспрашивал про Россию, мы рассказали, что в этом году европейская зима, можно спокойно играть в футбол.

Мы все скучаем по нему, ждем, когда вернется. Думаю, он в любой момент мог бы усилить «Спартака», – заявил Литвинов.