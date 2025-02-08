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Литвинов: «В «Спартаке» все скучают по Промесу»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в московский клуб.

«Сегодня с Промесом не виделись, но до этого он приезжал к нам в отель, мы пообщались.

Он расспрашивал про Россию, мы рассказали, что в этом году европейская зима, можно спокойно играть в футбол.

Мы все скучаем по нему, ждем, когда вернется. Думаю, он в любой момент мог бы усилить «Спартака», – заявил Литвинов.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (8)
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Тинез Розоп
1739000202
Ломает , вот и скучают)…
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SLADE2019
1739002174
Литвинов, ты можешь не скучать, а остаться в ОАЭ.
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Semenycch
1739002478
Ломка?
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timon2401
1739003305
Руслан, сделай доброе дело, присоединись к Антохе в Дубай Юнайтед!!! и ему компанию составишь и многих болельщиков Спартака порадуешь!!
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Айболид
1739014060
"Они лежат и бредят: «Ну что же он не едет ... "
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