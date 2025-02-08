Литвинов: «В «Спартаке» все скучают по Промесу»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в московский клуб.
«Сегодня с Промесом не виделись, но до этого он приезжал к нам в отель, мы пообщались.
Он расспрашивал про Россию, мы рассказали, что в этом году европейская зима, можно спокойно играть в футбол.
Мы все скучаем по нему, ждем, когда вернется. Думаю, он в любой момент мог бы усилить «Спартака», – заявил Литвинов.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.