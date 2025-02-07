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  • Журналист объяснил проблему с трансфером Илича в «Спартак»

Журналист объяснил проблему с трансфером Илича в «Спартак»

Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте рассказал, почему полузащитник «Торино» Иван Илич до сих пор не перешел в «Спартак».

«Насколько я понимаю, Илич не может договориться со «Спартаком» по условиям личного контракта», – сказал Элефанте.

  • Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что Илич вряд ли прсоединится к команде.
  • Телеграм-канал Sport Baza сообщал, что серб в случае подписания контракта будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы, с которыми зарплата может составить 3 миллиона.
  • 23-летний Илич в этом сезоне провел за «Торино» 13 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера Илича может составить около 20 миллионов евро, включая бонусы.

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Источник: Metaratings.ru

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07.02.2025 21:46
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Комментарии (18)
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oyabun
1738954476
Мы пол года назад Актюркоглу не взяли, который отлично сейчас играет, именно потому что лично для себя очень много хотел, а тут очень сомнительный трансфер будет пальцы загибать. Пусть и дальше в Торино на лавке отдыхает
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Литейный 4 (returned)
1738954709
Им никак не договориться в какой палате будет лечится больной. Гыгыгы
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Тинез Розоп
1738955254
Может это и к лучшему…
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timon2401
1738955815
может всё таки не договорятся?)) слишком уж многовопросный трансфер за такие деньги
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fakeid
1738955883
не-не, он ДОЛЖЕН перейти в тарасятник! и пофиг, за какую зарплату! и когда случится переход этого инвалида - я буду ржать, как заправский болельщик цска! иго-го!
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Прокс
1738991661
Человек понял что с лохов можно деньги снять, естественно,а потом больняк и бесплатно обратно!!!
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