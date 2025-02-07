Журналист объяснил проблему с трансфером Илича в «Спартак»

Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте рассказал, почему полузащитник «Торино» Иван Илич до сих пор не перешел в «Спартак».
«Насколько я понимаю, Илич не может договориться со «Спартаком» по условиям личного контракта», – сказал Элефанте.
- Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что Илич вряд ли прсоединится к команде.
- Телеграм-канал Sport Baza сообщал, что серб в случае подписания контракта будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы, с которыми зарплата может составить 3 миллиона.
- 23-летний Илич в этом сезоне провел за «Торино» 13 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера Илича может составить около 20 миллионов евро, включая бонусы.