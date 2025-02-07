Журналист объяснил проблему с трансфером Илича в «Спартак»

Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте рассказал, почему полузащитник «Торино» Иван Илич до сих пор не перешел в «Спартак».

«Насколько я понимаю, Илич не может договориться со «Спартаком» по условиям личного контракта», – сказал Элефанте.