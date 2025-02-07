Аршавин объяснил смысл трансферов «Спартака»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Спартак» готов бросить вызов петербуржцам в борьбе за чемпионство.
«Я надеюсь, что фаворитом пока остается «Зенит». Главным фаворитом. Но в «Спартаке» понимают, что игра у команды идет. И этими покупками «Спартак» говорит: «Мы принимаем вызов и готовы дать бой «Зениту» на весеннем отрезке».
«Спартаку» нужна глубина состава. Им еще нужен игрок в центр полузащиты. Хочется такого игрока, который точно даст качества», – сказал Аршавин.
- В пятницу «Спартак» объявил о переходе 27‑летнего Ливая Гарсии из греческого АЕКа. Контракт с форвардом рассчитан на 3,5 года. Ранее состав красно‑белых пополнил вратарь Илья Помазун из ЦСКА.
- После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 39 очками. «Зенит» имеет столько же баллов, но уступает «быкам» по результату личной встречи. «Спартак» идет третьим с 37 баллами.