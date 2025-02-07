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Аршавин объяснил смысл трансферов «Спартака»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Спартак» готов бросить вызов петербуржцам в борьбе за чемпионство.

«Я надеюсь, что фаворитом пока остается «Зенит». Главным фаворитом. Но в «Спартаке» понимают, что игра у команды идет. И этими покупками «Спартак» говорит: «Мы принимаем вызов и готовы дать бой «Зениту» на весеннем отрезке».

«Спартаку» нужна глубина состава. Им еще нужен игрок в центр полузащиты. Хочется такого игрока, который точно даст качества», – сказал Аршавин.

  • В пятницу «Спартак» объявил о переходе 27‑летнего Ливая Гарсии из греческого АЕКа. Контракт с форвардом рассчитан на 3,5 года. Ранее состав красно‑белых пополнил вратарь Илья Помазун из ЦСКА.
  • После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 39 очками. «Зенит» имеет столько же баллов, но уступает «быкам» по результату личной встречи. «Спартак» идет третьим с 37 баллами.

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Источник: «Матч ТВ»

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07.02.2025 21:19
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Комментарии (14)
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subbotaspartak
1738953395
Нашёлся человек осмыслил, разъяснил...
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TIMOTHY
1738953450
Набрать травмированных и это качество)
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BarStep
1738953485
Ну так и коню понятна цель хрюкатых… Нагадить Зениту в год юбилея :)
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Литейный 4 (returned)
1738953711
Все агенты становятся в очередь, зная что они скупают весь ненужный хлам.. Гыгыгы
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САДЫЧОК
1738959480
Нужен центр вместо никакущего Умярова
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Artemka444
1738995156
Пускай спартачи помечтают
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