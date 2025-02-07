Аршавин объяснил смысл трансферов «Спартака»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Спартак» готов бросить вызов петербуржцам в борьбе за чемпионство.

«Я надеюсь, что фаворитом пока остается «Зенит». Главным фаворитом. Но в «Спартаке» понимают, что игра у команды идет. И этими покупками «Спартак» говорит: «Мы принимаем вызов и готовы дать бой «Зениту» на весеннем отрезке».

«Спартаку» нужна глубина состава. Им еще нужен игрок в центр полузащиты. Хочется такого игрока, который точно даст качества», – сказал Аршавин.