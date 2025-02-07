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  • Агент Барбоза рассказал о перспективах возвращения Малкома в «Зенит»

Агент Барбоза рассказал о перспективах возвращения Малкома в «Зенит»

Португальский агент Паулу Барбоза считает, что «Зенит» летом сможет договориться с «Аль-Хилялем» о возвращении в российский клуб нападающего Малкома.

– Смогут ли «Зенит» и «Аль-Хиляль» договориться летом о переходе Малкома?

– Я думаю, что да.

– Почему именно летом удастся совершить сделку?

– Потому что летом есть больше возможностей, больше времени. Летом будет намного легче. Чтобы договориться с иностранным футболистом, нужно время. Летом его будет предостаточно.

– Сколько «Аль-Хиляль» попросит за трансфер Малкома?

– Вот это хороший вопрос. За сколько продали?

– Примерно за 60 миллионов.

– Я думаю, что 45-50 они попросят.

– А нужен ли он сегодня «Зениту», если есть Луис Энрике?

– Я думаю, что «Зенит» – это клуб с большими амбициями. Игрока первого класса, как Малком, всегда усилит клуб. Поэтому, всe будет зависеть от Семака и от того, что он хочет.

Но мы видим, что «Зенит» присутствует на рынке и хочет усилить свой состав. В команде сегодня очень перспективные игроки. Но у меня нет 100-процентной уверенности, что Малком перейдет в «Зенит». Я не совсем уверен.

  • По данным «Спорт-Экспресса», Малком хочет вернуться в «Зенит», поскольку не чувствует себя ценным игроком в саудовском клубе.
  • 27-летний Малком в этом сезоне провел за «Аль-Хиляль» 24 матча, забил 7 голов, отдал 11 передач.
  • Он выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 годы. У бразильца также есть паспорт РФ.
  • Контракт Малкома с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
  • «Аль-Хиляль» летом сыграет на клубном ЧМ.

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Источник: «Спорт день за днём»

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Комментарии (1)
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fakeid
1738939832
не нужен пока что. на эту позицию взят дорогостоящий энрике. вот если через 2,5 года мы его продадим, а у малкома как раз закончится контракт - то можно будет взять его бесплатно, ему будет 30 лет на тот момент. ещё побегает. нахера, спрашивается, нам сейчас платить арабам больше, чем барсе, откуда брали его более молодым. и сажать на лавку. бред разгоняет СЭ.
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