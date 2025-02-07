Агент Барбоза рассказал о перспективах возвращения Малкома в «Зенит»

Португальский агент Паулу Барбоза считает, что «Зенит» летом сможет договориться с «Аль-Хилялем» о возвращении в российский клуб нападающего Малкома.
– Смогут ли «Зенит» и «Аль-Хиляль» договориться летом о переходе Малкома?
– Я думаю, что да.
– Почему именно летом удастся совершить сделку?
– Потому что летом есть больше возможностей, больше времени. Летом будет намного легче. Чтобы договориться с иностранным футболистом, нужно время. Летом его будет предостаточно.
– Сколько «Аль-Хиляль» попросит за трансфер Малкома?
– Вот это хороший вопрос. За сколько продали?
– Примерно за 60 миллионов.
– Я думаю, что 45-50 они попросят.
– А нужен ли он сегодня «Зениту», если есть Луис Энрике?
– Я думаю, что «Зенит» – это клуб с большими амбициями. Игрока первого класса, как Малком, всегда усилит клуб. Поэтому, всe будет зависеть от Семака и от того, что он хочет.
Но мы видим, что «Зенит» присутствует на рынке и хочет усилить свой состав. В команде сегодня очень перспективные игроки. Но у меня нет 100-процентной уверенности, что Малком перейдет в «Зенит». Я не совсем уверен.
- По данным «Спорт-Экспресса», Малком хочет вернуться в «Зенит», поскольку не чувствует себя ценным игроком в саудовском клубе.
- 27-летний Малком в этом сезоне провел за «Аль-Хиляль» 24 матча, забил 7 голов, отдал 11 передач.
- Он выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 годы. У бразильца также есть паспорт РФ.
- Контракт Малкома с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
- «Аль-Хиляль» летом сыграет на клубном ЧМ.