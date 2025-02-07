Агент Барбоза рассказал о перспективах возвращения Малкома в «Зенит»

Португальский агент Паулу Барбоза считает, что «Зенит» летом сможет договориться с «Аль-Хилялем» о возвращении в российский клуб нападающего Малкома.

– Смогут ли «Зенит» и «Аль-Хиляль» договориться летом о переходе Малкома?

– Я думаю, что да.

– Почему именно летом удастся совершить сделку?

– Потому что летом есть больше возможностей, больше времени. Летом будет намного легче. Чтобы договориться с иностранным футболистом, нужно время. Летом его будет предостаточно.

– Сколько «Аль-Хиляль» попросит за трансфер Малкома?

– Вот это хороший вопрос. За сколько продали?

– Примерно за 60 миллионов.

– Я думаю, что 45-50 они попросят.

– А нужен ли он сегодня «Зениту», если есть Луис Энрике?

– Я думаю, что «Зенит» – это клуб с большими амбициями. Игрока первого класса, как Малком, всегда усилит клуб. Поэтому, всe будет зависеть от Семака и от того, что он хочет.

Но мы видим, что «Зенит» присутствует на рынке и хочет усилить свой состав. В команде сегодня очень перспективные игроки. Но у меня нет 100-процентной уверенности, что Малком перейдет в «Зенит». Я не совсем уверен.