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  • Мостовой – о Головине: «Он играет в сильном чемпионате, в хорошей команде. Куда ещe лучше-то?»

Мостовой – о Головине: «Он играет в сильном чемпионате, в хорошей команде. Куда ещe лучше-то?»

Бывший полузащитник «Кана» и «Страсбура» Александр Мостовой высказался о возможности переходе хавбека «Монако» Александра Головина в другой европейский клуб.

«Конечно, было бы интересно посмотреть на Головина в более топовой европейской команде. Но такое в целом применимо к любому футболисту.

Так-то Головин чуть ли не каждый год играет в еврокубках. Он играет в сильном чемпионате, в хорошей команде. Куда ещe лучше-то? Тем более он живeт в городе-стране, где многие мечтают даже не жить там, а хотя бы раз в жизни попасть туда.

Монако – это сумасшествие! Лучшая точка, где только можно находиться. Я там был несколько раз, это – капец», – сказал Мостовой.

  • 28-летний Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года.
  • В этом сезоне он провел 25 матчей, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
  • Срок контракта Головина с монегасками рассчитан до 30 июня 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

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Источник: Legalbet

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