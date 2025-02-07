Мостовой – о Головине: «Он играет в сильном чемпионате, в хорошей команде. Куда ещe лучше-то?»

Бывший полузащитник «Кана» и «Страсбура» Александр Мостовой высказался о возможности переходе хавбека «Монако» Александра Головина в другой европейский клуб.

«Конечно, было бы интересно посмотреть на Головина в более топовой европейской команде. Но такое в целом применимо к любому футболисту.

Так-то Головин чуть ли не каждый год играет в еврокубках. Он играет в сильном чемпионате, в хорошей команде. Куда ещe лучше-то? Тем более он живeт в городе-стране, где многие мечтают даже не жить там, а хотя бы раз в жизни попасть туда.

Монако – это сумасшествие! Лучшая точка, где только можно находиться. Я там был несколько раз, это – капец», – сказал Мостовой.