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Глушаков оценил вариант возвращения Промеса в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что вингер Квинси Промес в случае возвращения в московский клуб без проблем бы встроился в систему команды.

– С Промесом общаетесь?

– Да, поздравлял с днем рождения.

– Скучает по «Спартаку»?

– Скучает, это понятно. Посмотрим, как у него сложится. Думаю, не только же от руководства «Спартака» зависит его будущее, есть еще судебные разбирательства.

– Стоит ли возвращать голландца?

– Да. Но нужно понимать, нужен ли он клубу, руководству и тренеру. Нюансов очень много, одного желания футболиста здесь мало. Хотят ли в «Спартаке» видеть Квинси? Не знаю.

– Удастся ли встроить Промеса в игровую систему красно‑белых?

– Думаю, он встроился бы в систему, своим опытом помог бы молодым ребятам, а команде – своими упорством, наглостью и голами.

– Квинси – лидер, не получится так, что он перетянет одеяло на себя и внесет дисбаланс в раздевалке?

– Вряд ли такое будет. Квинси нормальный в этом плане парень.

  • Сейчас 33-летний Промес выступает за эмиратский «Юнайтед ФК».
  • Вингер играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

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Источник: «Матч ТВ»

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