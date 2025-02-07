Глушаков оценил вариант возвращения Промеса в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что вингер Квинси Промес в случае возвращения в московский клуб без проблем бы встроился в систему команды.
– С Промесом общаетесь?
– Да, поздравлял с днем рождения.
– Скучает по «Спартаку»?
– Скучает, это понятно. Посмотрим, как у него сложится. Думаю, не только же от руководства «Спартака» зависит его будущее, есть еще судебные разбирательства.
– Стоит ли возвращать голландца?
– Да. Но нужно понимать, нужен ли он клубу, руководству и тренеру. Нюансов очень много, одного желания футболиста здесь мало. Хотят ли в «Спартаке» видеть Квинси? Не знаю.
– Удастся ли встроить Промеса в игровую систему красно‑белых?
– Думаю, он встроился бы в систему, своим опытом помог бы молодым ребятам, а команде – своими упорством, наглостью и голами.
– Квинси – лидер, не получится так, что он перетянет одеяло на себя и внесет дисбаланс в раздевалке?
– Вряд ли такое будет. Квинси нормальный в этом плане парень.
- Сейчас 33-летний Промес выступает за эмиратский «Юнайтед ФК».
- Вингер играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.