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ЦСКА делал запрос по трансферу защитника «Баии»

ЦСКА во второй раз обращался к «Баие» с предложением подписать левого защитника Лусиано Джубу. Однако бразильский клуб отказался от переговоров, дав отрицательный ответ. «Баия» не готова продавать футболиста в этом трансферное окно.

Сообщается, что это было второе обращение ЦСКА в клуб Серии A по Джубе. Московский клуб уже проявлял интерес к Джубе перед его переходом в «Баию», который состоялся 1 сентября 2023 года.

  • 25-летний защитник провел в прошлом году 63 матча за клуб из Салвадора, забил 3 гола, отдал 5 передач. В 2025-м на его счету 2 встречи.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Джубы в 3 миллиона евро.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года.

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Источник: страница Юри Сантаны в соцсети X

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Комментарии (2)
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Таврида
1738925835
Куда там пихать этого бразильского Дзюбу? На левом фланге играют Круговой, Мойзес и Рядно на подходе.
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Борис34684
1738933506
И зачем козе баян, напа бы быстрее брали уже.
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