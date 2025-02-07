ЦСКА делал запрос по трансферу защитника «Баии»

ЦСКА во второй раз обращался к «Баие» с предложением подписать левого защитника Лусиано Джубу. Однако бразильский клуб отказался от переговоров, дав отрицательный ответ. «Баия» не готова продавать футболиста в этом трансферное окно.

Сообщается, что это было второе обращение ЦСКА в клуб Серии A по Джубе. Московский клуб уже проявлял интерес к Джубе перед его переходом в «Баию», который состоялся 1 сентября 2023 года.